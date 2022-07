Os patrimônios que Pazuello e mais aliados de Bolsonaro declaram à Justiça

Partido de Jair Bolsonaro, o PL registrou junto à Justiça Eleitoral uma chapa com 41 candidatos a deputado federal pelo Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo. A lista inclui alguns dos mais próximos aliados do presidente nos bastidores, incluindo o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o deputado federal Hélio Lopes, o ex-assessor da Presidência Max Guilherme Machado de Moura e Waldir Ferraz, o popular Jacaré, amigo do peito do presidente há décadas.

Os registros incluem o patrimônio dos candidatos, quesito em que Pazuello se mostra o mais rico entre estes bolsonaristas. O general da reserva e responsável pelo Ministério da Saúde durante a pandemia declarou bens avaliados em 1,2 milhão de reais, distribuídos entre 778.237 reais de um apartamento, cerca de 300.000 reais em “outras participações societárias”, 117.000 reais em oito veículos (sete deles com valores entre 8.000 reais e 12.000 reais e um de 35.000 reais) e cerca de 72.000 reais em “outros bens imóveis”. Em depoimento à CPI da Pandemia, em maio de 2021, o militar da reserva disse que as participações societárias que tem são de empresas de logística e transportes, herdadas do pai.

Ramagem vem em seguida, com um patrimônio declarado de 428.746 reais, composto por dois veículos (40.395 reais e 388.351 reais), enquanto Max Guilherme, cujo nome de urna será Max Bolsonaro, informou bens de 50.000 reais em um veículo. Hélio Lopes, que repetirá o nome eleitoral como Hélio Bolsonaro, declarou patrimônio de 36.000 reais, dividido entre dois terrenos de 18.000 reais, e Waldir Ferraz não informou nenhum bem à Justiça.