Os partidos que mais devem perder deputados na janela partidária

Com o início da janela partidária, nesta quinta-feira, 3, alguns partidos já contabilizam os prejuízos que terão no troca-troca de deputados com vistas à eleição de outubro – enquanto partidos governistas do Centrão, como PL e PP, devem ganhar mais musculatura. O prazo para as migrações partidárias sem perda de mandato vai até 1º de abril.

A maior debandada deve ocorrer exatamente no partido que tem a maior bancada da Câmara. Cerca de vinte parlamentares devem deixar o União Brasil, originado pela fusão entre DEM e PSL, nesta janela. A ideia de uma ala do antigo PSL é acompanhar o presidente Jair Bolsonaro no PL ou outros partidos do Centrão que apoiem a reeleição. Pelas contas do deputado Luciano Bivar (PE), presidente do partido, que nasceu com 81 deputados, no entanto, a balança do entra e sai deve levar a uma perda de dez deputados, totalizando setenta em abril.

No Podemos, que tem o ex-ministro Sergio Moro como candidato à Presidência, conta-se com cinco ou seis baixas na bancada de onze parlamentares. Já o Novo, que está rachado entre bolsonaristas e oposicionistas e tem insatisfação interna com a direção da sigla, também deve perder alguns de seus oito deputados.

Outro partido que deve perder deputados é o PDT, que também mostrou que está rachado durante a votação da PEC dos Precatórios, quando a adesão de parlamentares da legenda a um projeto do governo fez até com que o presidenciável da sigla, Ciro Gomes, ameaçasse abandonar a candidatura. Ao menos quatro deputados já sinalizaram que vão trocar de endereço.