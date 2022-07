Os oito segmentos do eleitorado onde Bolsonaro aparece à frente de Lula

Jair Bolsonaro (PL) está dezoito pontos atrás do seu principal rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na corrida ao Palácio do Planalto, segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 28 – o presidente tem 29% contra 47% do petista.

Mas há alguns nichos do eleitorado, segundo o instituto, onde Bolsonaro aparece numericamente à frente do rival, mesmo que seja dentro da margem de erro. Em 45 segmentos em que o Datafolha divide o eleitorado, o presidente tem percentual maior que Lula em oito.

Uma vantagem significativa se dá entre os empresários, onde Bolsonaro tem 55% contra 26% de Lula. Outros segmentos onde o presidente vai bem são os de evangélicos (43% a 33%) e de quem ganha de cinco a dez salários mínimos (44% a 34%) – nos dois casos, diferença é de dez pontos percentuais. O presidente também vai bem entre quem ganha mais de dez salários mínimos (41% a 33%).

Já na classificação por simpatia partidária, Bolsonaro tem o amplo apoio dos adeptos do seu partido, o PL (94% das intenções de voto contra 1% do rival), entre os eleitores do PSDB (43% contra 5% de Lula) e entre aqueles que são simpatizantes de quaisquer outros partidos que não sejam o PT, o PL, o MDB e o PSDB (46% a 38%). O presidente também surge ligeiramente à frente entre aqueles que dizem que não têm partido (34% a 32%).

Ainda é pouco para comemorar, claro, porque Lula lidera em outros 37 segmentos, em alguns com uma vantagem acachapante, como entre os que ganham até dois salários mínimos (54% a 23%), eleitores do Nordeste (59% a 24%), pretos (58% a 20%), católicos (52% a 25%), jovens de 16 a 24 anos (52% a 24%) e quem tem o ensino fundamental (57% a 24%).

A pesquisa ouviu de forma presencial 2.556 eleitores em todos os estados do país e no Distrito Federal e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR 01192/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos — mas ela é maior dependendo do segmento avaliado.