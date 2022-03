Os oito ministros que Bolsonaro gostaria de ver nas eleições deste ano

A sete meses das eleições, o clima de campanha já se instaurou no Palácio do Planalto. E não só no pleito para a escolha do novo presidente da República. Em live feita para as suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou quais são os oito ministros que ele quer apoiar caso concorram ao governo ou ao Senado.

Para o Senado, Bolsonaro citou Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), no Amapá; Gilson Machado (Turismo), em Pernambuco; Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), no Rio Grande do Norte; Tereza Cristina (Agricultura), no Mato Grosso do Sul; e Flávia Arruda (Secretaria de Governo), no Distrito Federal.

Já para o governo, Bolsonaro quer Tarcísio Freitas (Infraestrutura) em São Paulo; Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência) no Rio Grande do Sul; e João Roma (Cidadania) na Bahia.

Nem todas as candidaturas estão confirmadas. O próprio Bolsonaro, ao dizer que Damares irá concorrer pelo Amapá, perguntou na live para alguém atrás das câmeras: “É isso mesmo? Ou não?”. “Não definiu”, concluiu imediatamente. Políticos do Amapá não acreditam que Damares realmente saia candidata pelo estado, como ela chegou a insinuar.

Segundo os prazos fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos têm até 2 de abril para deixar os ministérios e se tornarem aptos a concorrer nas eleições.

Além dos ministros, o vice-presidente Hamilton Mourão deve ser candidato ao Senado no Rio Grande do Sul, mas ele não precisará deixar o cargo — apenas não poderá mais assumir a Presidência da República sob a pena de ficar inelegível.

Outros nomes do segundo escalão deverão deixar o governo para tentar a sorte nas urnas. Um deles é Mario Frias, secretário nacional da Cultura, que deve se candidatar a deputado federal.