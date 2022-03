Os momentos em que Bolsonaro repetiu comportamento de Arthur Do Val

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou a reação contra comentários misóginos do deputado estadual Arthur Do Val (Podemos-SP) e partiu para o ataque, classificando como “asquerosa” a fala do político youtuber. As críticas fazem parte de uma ofensiva ampla do clã presidencial contra Do Val, que já foi seu apoiador e hoje é desafeto, mas ignoram o histórico de Bolsonaro e seus filhos contra mulheres.

Ficou célebre a imagem de Bolsonaro dançando ao som de funk em uma lancha no Guarujá, onde passava férias, em dezembro do ano passado. Mas o teor da música que embalava a festa não era menos misógino do que os comentários de Do Val: a letra do “Proibidão do Bolsonaro”, paródia do hit “Baile de Favela”, compara mulheres de esquerda a cadelas e oferece a feministas “ração na tigela”. A cena, aliás, ocorreu num dos momentos mais importantes da agenda do Congresso, quando parlamentares discutiam o Orçamento federal.

É só um dos mais recentes episódios machistas do presidente. Em seu primeiro ano como presidente, Bolsonaro chegou a relativizar até mesmo a prostituição no país. Durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, em 2019, ele disse que se alguém “quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade”. Ele comentava o boicote contra uma homenagem ao presidente brasileiro pelo Museu Americano de História Natural de Nova York, uma tradição que foi quebrada quando ele assumiu a presidência e foi chamado por políticos americanos de racista e homofóbico. “O Brasil não pode ser um país do mundo gay, de turismo gay”, ele declarou.

Em 2012, Bolsonaro chegou a admitir já ter dado “sopapos” em uma mulher durante uma entrevista ao programa CQC, da TV Bandeirantes. A justificativa para a agressão: “Eu era garoto em Eldorado, uma garota forçou a barra para cima de mim”.

Há cinco anos, quando já era tratado como pré-candidato, o presidente tentava descontrair a plateia da Hebraica, no Rio de Janeiro, quando soltou outra piada de cunho machista de seu repertório. Falando sobre sua família ele insinuou que sua única filha, Laura, de 11 anos, seria fruto de uma “fraquejada”, ao contrário dos filhos homens. “Foram quatro homens, na quinta, dei uma fraquejada e veio uma mulher”, afirmou, sob risos da plateia.

Bolsonaro já criticou projetos que visavam proibir discriminação salarial contra mulheres, e punir a infração com multa. Na ocasião, ele sugeriu que se tornaria “quase impossível” para mulheres conseguirem emprego. Como deputado, ele já sustentou que seria compreensível que empregadores deixassem de contratar mulheres para não arcar com custos de licença-maternidade e equiparação salarial.

Ele também foi condenado a pagar R$ 10 mil por insultar a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) com a frase “não te estupro porque você não merece”.