Os ‘milagres’ que a terceira via busca na corrida eleitoral

As últimas pesquisas eleitorais, divulgadas pelos institutos Datafolha e Ipespe entre quinta e sexta-feira, 25, trouxeram sinais desanimadores para os pré-candidatos que tentam se colocar como alternativa às campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). Nas duas pesquisas, nem mesmo a soma dos pontos de Sergio Moro (Podemos), Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB) e de todos os demais concorrentes na faixa de um a três pontos alcança o resultado de Bolsonaro, que está em segundo lugar.

Para especialistas, o cenário é muito difícil para as campanhas que buscam furar a polarização entre lulistas e bolsonaristas e, mesmo após um grande número de pré-candidatos já ter desistido da disputa, seria necessário diminuir ainda mais o número de candidaturas e juntar forças para tentar uma reação. Uma das opções no cenário é uma possível coligação entre PSDB, MDB e União Brasil, definindo uma chapa presidencial única.

Os partidos também apostam no efeito que o fundo eleitoral e o início da propaganda em rádio e TV, em agosto, podem ter para mudar o cenário. A cerca de seis meses da eleição, o tempo é curto e sobram incertezas se isso será suficiente para tornar as candidaturas competitivas a ponto de disputarem uma vaga no segundo turno.

O cientista político Antônio Lavareda, responsável pela pesquisa Ipespe, diz que a aglutinação de candidaturas alternativas é uma pré-condição para o crescimento nas intenções de voto, mas não uma garantia. Ele considera que o campo da direita está mais fragmentado que a esquerda, mas os concorrentes que disputam esse eleitorado têm falhado na comunicação com o público.

“Não estamos naquele momento em que você pode mudar o cenário eleitoral pela comunicação, pelo que as pessoas dizem, ou pelas propostas que são feitas. (Agora) só se consegue alterar vigorosamente esse cenário pela política, no caso uma aglutinação de forcas, de pré-candidaturas”, diz Lavareda. Para ele, a tática de equiparar Lula e Bolsonaro adotada por alguns candidatos, principalmente os da centro-direita, se mostrou infrutífera. “Na verdade eles pertencem ao mesmo campo da centro-direita que votou em Bolsonaro, e precisam disputar esse mercado em oposição ao presidente. Lula é problema posterior.”

Já o cientista político Marco Antonio Teixeira Carvalho, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), acredita que mesmo uma aliança entre as pré-candidaturas que se apresentaram até agora pode ter efeito limitado. Ele acredita que as maiores novidades na corrida eleitoral deste ano devem vir das disputas regionais, que ainda estão indefinidas e podem ter reflexos no cenário nacional. “Imaginando a possibilidade de uma chapa com Moro e Doria, por exemplo, seria uma novidade mas não sabemos se a ponto de mudar o cenário, justamente porque os nomes já estão na praça há muito tempo e os resultados dependem muito mais do desempenho de cada um deles do que da somatória com outros”, diz Teixeira.

Viradas

O que pode dar esperança aos candidatos da terceira via é que viradas em eleições presidenciais brasileiras não são raridade. Um exemplo recente foi o de 2014, quando Aécio Neves (PSDB) conseguiu uma vaga no segundo turno contra Dilma Rousseff (PT) desbancando na reta final a ex-ministra Marina Silva (PSB), que havia chegado a abrir 20 pontos percentuais sobre o tucano.

Em 1994, o próprio Lula amargou uma virada histórica. Ele chegou a ter 42% das intenções de voto contra 16% de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em maio daquele ano, mas o tucano acabou ultrapassando e liquidando a eleição ainda no primeiro turno. Do outro lado, o tucano José Serra, após liderar boa parte da corrida, tomou uma virada da petista Dilma em 2010 ainda no primeiro turno e foi derrotado no segundo.

Agregado

Segundo o Índice 2002, o agregador de pesquisas de VEJA, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial com 42,71%, seguido por Jair Bolsonaro, do PL (26,01%); Sergio Moro, do Podemos (8,49%); Ciro Gomes, do PDT (7,8%); e João Doria, do PSDB (3,37%)

A ferramenta calcula a média das intenções de voto registradas pelos levantamentos mais recentes de cinco institutos: Datafolha, Ipec, Ipespe, Paraná Pesquisas e Quaest.