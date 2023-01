Os lulistas que já criticaram a desoneração dos combustíveis

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma das primeiras medidas do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, já no dia da sua posse, foi editar a MP feita pelo governo de Jair Bolsonaro e prorrogar por mais 60 dias a desoneração dos combustíveis.

No entanto, é publicamente notório que o tema divide opiniões entre a equipe do novo governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o maior exemplo de quem já criticou a isenção de tributos sobre os combustíveis. Durante a transição, inclusive, Haddad chegou a pedir para a equipe econômica do governo anterior não prorrogar a desoneração.

A mesma opinião foi dada por Alexandre Silveira, novo ministro de Minas e Energia, durante a transição — apesar de nunca ter descartado adotar a política.

Outros petistas que eram governadores e agora ocupam posições de destaque no governo também foram contra a desoneração quando a medida foi adotada por Bolsonaro. O piauiense Wellington Dias, novo ministro do Desenvolvimento Social, chegou a dizer que a redução de impostos geraria desequilíbrio entre estados.

Já Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil de Lula, disse, enquanto governador da Bahia, que a MP não seria efetiva em reduzir o preço da gasolina. “Esse discurso é o mesmo de quem queria prevenir ou curar Covid com cloroquina”, declarou na época.

Apesar das opiniões contrárias, a prorrogação foi adotada por influência de quem acredita que descartá-la afetaria a popularidade do novo presidente. Em especial, foram a favor a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e a secretária-geral da Casa Civil, Miriam Belchior.