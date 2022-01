Os impactos da operação contra Márcio França na corrida eleitoral em SP

A operação policial deflagrada nesta quarta-feira, 5, contra pessoas ligadas ao ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), em meio a uma investigação de desvios na área da saúde durante a sua gestão, tem potencial de mudar os rumos das negociações entre PT e PSB na formação de uma aliança para as eleições do estado de São Paulo e até para a composição de uma eventual chapa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (sem partido), que está em gestação desde o ano passado.

A ação contra França é um desdobramento da Operação Raio-X, do Ministério Público de São Paulo, que teve início em 2020, e agiu para desmantelar um grupo criminoso especializado em desviar recursos da saúde pública por meio de contratos de prestação de serviços fraudulentos com prefeituras paulistas. As secretarias de Saúde contratavam empresas que simulavam serviços que não eram feitos, mas recebiam os pagamentos. Em dezembro passado, a Justiça condenou onze pessoas por ligação com o esquema.

No caso do ex-governador, ele está sendo alvo de uma segunda fase da operação, que mira agora os agentes políticos que podem ter colaborado com o grupo. Além de endereços ligados a França na capital e no litoral paulista, um dos outros alvos da operação é o seu irmão, o médico Cláudio França. Três diretorias da Polícia Civil paulista (Araçatuba, Sorocaba e Santos) participam da investigação e conseguiram autorização da Justiça de Santos, no litoral, para buscas em 30 endereços. O inquérito tramita em sigilo.

O ex-governador afirma que a operação é “política” e que “começaram as eleições”. “Não há outro nome para uma trapalhada, por falsas alegações, que determinadas ‘autoridades’, com ‘medo de perder as eleições’, tenham produzido os fatos ocorridos nesta manhã em minha casa”, disse França, nas redes sociais. “Essa é uma operação política e não policial. Ela é, evidentemente, de cunho político eleitoral”, complementou. “Não tenho ou tive qualquer relação comercial ou advocatícia com as pessoas jurídicas e físicas que são alvo da investigação”, concluiu.

França foi um dos principais articuladores do movimento para trazer Geraldo Alckmin para o PSB — o que ainda não ocorreu –, quando o ex-tucano se viu sem espaço no antigo partido, e vinha trabalhando para que o também ex-governador, de quem foi vice, disputasse um cargo nacional, uma vez que ele mesmo tem planos de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. Em 2018, ele foi para o segundo turno contra João Doria (PSDB) e ficou com 48,25% dos votos (chegou a vencer em cidades como a capital).

Mas a aliança com o PT para que Alckmin seja vice de Lula esbarra no fato de que o próprio PT tem planos para o estado, e não pretende abrir mão de indicar o ex-prefeito da capital e derrotado por Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2018, Fernando Haddad, como candidato a governador.

Vários dirigentes do PSB, como o governador do Maranhão, Flávio Dino, o deputado Marcelo Freixo e o líder da oposição no Congresso, Alessandro Molon, querem que a aliança com o PT saia e que o partido apoie Lula. Mas a legenda entende que a voz de França, que é a principal liderança do partido no maior colégio eleitoral do país, deve ser ouvida. Por isso, o partido vinha aguardando que os paulistas chegassem a alguma solução. O impasse já havia feito Lula cogitar tentar uma aliança com o PSD, de Gilberto Kassab, para abrigar Alckmin — ideia refutada por Kassab.

Entre os petistas de São Paulo, porém, havia a expectativa de que França abrisse mão da disputa apenas na última hora, uma vez que, caso ele deixasse a mesa de negociações, não teria mais força para fazer reivindicações. Esse impasse já havia feito o PT se comprometer, informalmente, a abrir mão de liderar chapas no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul, e poderia fazer ainda outros arranjos nos palanques estaduais.

Os interlocutores de França no PT foram surpreendidos com a operação, mas Lula já se manifestou “em solidariedade” ao ex-governador, em uma mensagem na qual disse, também, que a Constituição é clara sobre a presunção da inocência, mas que tudo deve ser investigado.

Nossa constituição é clara sobre a presunção de inocência. Que se investigue tudo, mas com direito de defesa e sem espetáculos midiáticos desnecessários contra adversários políticos em anos eleitorais. Minha solidariedade para @marciofrancasp — Lula (@LulaOficial) January 5, 2022

Haddad também se manifestou sobre o caso em uma mensagem em que, de início, destaca que ele não tem “nada contra investigar políticos, muito pelo contrário”. “O problema é o espetáculo extemporâneo. Não devemos abdicar do princípio da presunção da inocência. Minha solidariedade a Márcio França e família. Reputação é obra de uma vida. Espero que tudo se esclareça o quanto antes.”

Já o rival João Doria, que comanda a Polícia Civil de São Paulo, não comentou as acusações de uso político da corporação feitas por França. Caso concorra ao governo do estado, o ex-governador deve enfrentar o atual vice de Doria, Rodrigo Garcia. França sempre destacou que tinha como trunfo, diferentemente dos rivais, uma boa relação com os representantes de classe das polícias do estado.