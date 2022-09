Os hits negacionistas que animam a Paulista no 7 de Setembro

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dois anos e meio depois do início da pandemia de Covid-19, velhos discursos negacionistas contra as vacinas ganharam novas versões e espaço nos trios elétricos parados na Avenida Paulista durante a manifestação pelo 7 de Setembro, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em um desses veículos, estacionado em frente à Fiesp, uma mulher com o microfone nas mãos dizia que, após duas doses do imunizante da Pfizer, seu corpo ficou totalmente paralisado. “Fiquei seis meses sem poder andar por causa dessa maldita vacina”, vociferou a mulher, que recebia aplausos do público que parou para ouvi-la.

Próximo dali, em outro caminhão, um homem que se dizia médico afirmava que as “vacinas experimentais nos foram impostas por imposição do STF”. Ele também recebeu aplausos.