Os fatores que podem fazer Eduardo Leite não cumprir sua palavra

Em uma inesperada mudança de discurso, o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) agora sinaliza que poderá tentar à reeleição no estado. O político é um crítico do instituto e chegou a se projetar nacionalmente ao disputar as prévias do PSDB pela indicação do partido para uma candidatura à Presidência da República — o governador João Doria (SP) venceu.

Agora, a menos de oito meses do pleito, há uma série de fatores que concorrem para que o governador possa rever sua decisão. A questão mais imediata é a dificuldade de emplacar um sucessor com o mesmo capital político que Leite conserva no Rio Grande do Sul. Ele tem 46% de aprovação segundo pesquisa Real Time Big Data de janeiro.

Mesmo sem se projetar na disputa, o gaúcho lidera as pesquisas de intenção de voto (20%, acima de todos os adversários) enquanto os nomes cotados para a entrar na disputa do lado governista não passam de 2%: o vice Ranolfo Vieira Junior (PSDB), o deputado estadual Gabriel Vieira e o deputado federal Alceu Moreira, ambos do MDB, um aliado do Palácio Piratini.

Pela primeira vez desde 2009, o governo gaúcho fechou as contas no azul depois de um programa de austeridade que incluiu privatizações — a venda de estatais de gás e energia elétrica deve render pelo menos 4,5 bilhões de reais ao estado.

O Rio Grande do Sul também completou mais de um ano de salários pagos em dia aos servidores, que chegaram a sofrer com os atrasos por quase cinco anos e, em 2022, têm um calendário de pagamentos garantidos até o fim do ano.

Há ainda o apelo dos aliados. “O nome que une o estado é o de Eduardo Leite, por isso eu defendo que ele possa rever o que já disse em nome de um projeto maior”, afirma o deputado federal Daniel Trzeciak, que também advoga por uma candidatura própria do PSDB.

Não menos desprezível é a pressão da candidatura ao Palácio do Planalto do governador paulista João Doria. O tucano precisa de um palanque forte no Rio Grande do Sul e o embarque de Leite na campanha estadual à reeleição acabaria de vez também com o assédio ao gaúcho para que ele saia do PSDB (nos últimos dias, esquentaram as conversas entre Leite e Gilberto Kassab, que deseja levar o político ao PSD).

Apesar da série fatores que podem fazer Leite a disputar a reeleição, o governador ainda terá um obstáculo jamais superado por quem passou pelo Palácio Piratini desde, pelo menos, a redemocratização: conseguir fazer seu sucessor ou se reeleger.