Os fatores que podem decidir (ou não) a eleição de Lula no primeiro turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode obter um terceiro mandato à Presidência da República já no domingo, dia 2, mas não é possível dizer com segurança que isso ocorrerá porque os percentuais apontados nas últimas pesquisas estão dentro da margem de erro. Além disso, há fatores que ainda podem influenciar o humor do eleitor até o dia da votação.

Nesta semana, três pesquisas presidenciais apontaram a possibilidade de vitória em primeiro turno, todas na margem de erro. O petista teria 52% dos votos válidos segundo o Ipec; 50,5% de acordo com a Genial/Quaest; e 48% no apontamento da BTG/FSB – em todas elas, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que indica incerteza sobre o desfecho ou não da disputa presidencial no próximo domingo. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa ter 50% dos votos mais um.

Um dos fatores que podem impactar a disposição do eleitorado é o debate presidencial na TV Globo, na quinta-feira, 29. Lula não foi ao encontro promovido por VEJA e outros veículos de comunicação no sábado, 24, mas deve comparecer ao último debate antes da votação. O evento será tratado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) como decisivo para tentar levar a disputa ao segundo turno. O petista também deverá ser alvo dde Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil), que já o atacaram duramente em razão da sua ausência no debate VEJA.

Eleições nos estados

O desempenho de Lula também pode ser afetado pelas disputas estaduais, notadamente nos maiores colégios eleitorais. Pesquisas Ipec divulgadas na terça-feira mostraram que o ex-presidente lidera em São Paulo (44% a 33%), Minas Gerais (49% a 31%) e Rio de Janeiro (42% a 36%), em todas com viés de alta. Se a curva mantiver essa tendência, ele pode conquistar nesses locais os pontos percentuais que talvez ainda lhe faltem para vencer no primeiro turno.

Outro colégio eleitoral importante, a Bahia (quarto estado em número de votantes), também é palco de um movimento importante que pode ajudar o petista, com a subida nas pesquisas do candidato do PT ao governo estadual, Jerônimo Rodrigues. Há movimentos favoráveis a candidatos locais do partido ao governo também no Rio Grande do Sul (Edegar Pretto) e Ceará (Elmano de Freitas).

Eleitor ausente

Um fator que pode jogar contra a pretensão de Lula é a abstenção. Como os percentuais do ex-presidente estão muito próximos do mínimo necessário para vencer em primeiro turno, uma grande taxa de ausência do eleitor pode levar a disputa para o segundo turno.

O histórico recente das eleições presidenciais brasileiras joga contra o petista. Em 2018, nada menos que 21,3% do eleitorado (31 milhões de brasileiros) simplesmente nem foram às seções eleitorais, um recorde na história democrática do país. O problema preocupa tanto que a campanha do petista e o próprio ex-presidente têm feito apelos constantes ao eleitor para que vá votar.

Por fim, há ainda um dia inteiro de propaganda eleitoral na TV – o horário reservado para as campanhas presidenciais termina amanhã. É provável que os adversários, em especial Bolsonaro, estejam preparando a última cartada para levar a eleição para o segundo turno.