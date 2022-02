Os entraves à união entre MDB e PSDB em uma federação partidária

O início das conversas entre MDB e PSDB para formar uma federação partidária, confirmado pelos presidentes das siglas, Baleia Rossi (MDB) e Bruno Araújo (PSDB), esbarra em alguns obstáculos, sobretudo no lado emedebista da mesa de negociações. Isso porque o MDB é historicamente configurado, por si só, como uma “federação” de partidos e interesses regionais, onde os caciques trabalham sob diferentes lógicas político-eleitorais e enfraquecem a liderança central. Em boa parte dos estados onde o partido é mais forte, os emedebistas estão distantes de apoiar a candidatura presidencial do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e até mesmo da senadora Simone Tebet (MDB-MS).

No Nordeste, alguns dos mais poderosos caciques do MDB no plano nacional estão fechados com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a exemplo do senador Renan Calheiros (AL) e o governador de Alagoas, Renan Filho, o ex-senador Eunício Oliveira, mandachuva do partido no Ceará, e a família Vital do Rêgo, dos senadores paraibanos Nilda Gondim e Veneziano, mãe e filho.

No Maranhão, o clã Sarney se reaproximou de Lula, enquanto no Piauí o senador Marcelo Castro é aliado do PT e o MDB baiano estuda seguir o mesmo caminho. Líderes emedebistas do Norte, como o governador Hélder Barbalho, do Pará, e os senadores Jader Barbalho (PA) e Eduardo Braga (AM) também têm boas relações com o PT. No caso paraense, os petistas apoiarão a reeleição de Hélder.

Em outras unidades, é o bolsonarismo que predomina entre alguns caciques poderosos, a exemplo do Tocantins, do líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, cotado como candidato ao Executivo estadual, e do Acre, do senador Márcio Bittar. Há também casos em que o MDB se aliou a adversários do PSDB, como em Goiás, onde o ex-deputado Daniel Vilela será o candidato a vice do governador Ronaldo Caiado (DEM), que buscará a reeleição.

As articulações de Baleia Rossi e Bruno Araújo pegaram de surpresa boa parte das lideranças locais do MDB, ainda não consultadas sobre a federação partidária, que duraria pelo menos quatro anos. Entre as lideranças do Nordeste, o movimento foi visto como um gesto individual de Rossi junto a Doria, de quem ele é aliado. Pelos lados do PSDB, o governador paulista se aproximou de Simone Tebet, também pré-candidata à Presidência, e tucanos que se opõem a Doria, como os senadores Tasso Jereissati (CE) e José Aníbal (SP), sinalizaram apoio à candidatura dela.