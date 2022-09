Os enormes desafios de Bolsonaro para virar o jogo contra Lula no 2º turno

A chance de haver um segundo turno na eleição presidencial deste ano é cada vez maior, segundo projeções feitas pelos últimos institutos, como Datafolha e BTG/FSB. E o mais provável, ao menos por ora, é que o confronto final seja entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nesse caso, Bolsonaro teria, ao menos segundo a fotografia do atual momento, muitas dificuldades para superar o petista. A principal delas é a própria vantagem que Lula tem hoje na preferência dos eleitores – 53% a 40%, segundo a pesquisa BTG/FSB divulgada nesta segunda-feira, 5. O desafio é grande nem tanto pela diferença em pontos percentuais, mas pela sua resiliência: ela é praticamente a mesma nos últimos oito levantamentos, variando apenas dentro da margem de erro. Em junho, por exemplo, o placar era de 52% a 37% para o petista.

Outra dificuldade é que o eleitorado de Bolsonaro se amplia pouco nas projeções de segundo turno. No primeiro turno, ele tem 33% na pesquisa espontânea (quando os nomes dos candidatos não são apresentados) e varia para apenas 34% na estimulada (quando os cartões com os nomes são exibidos). No segundo turno, ele chega a 40%, ou seja, não consegue avançar significativamente sobre o eleitorado dos outros candidatos. Segundo a pesquisa BTG/FSB, 60% dos eleitores de Ciro Gomes (PDT) votariam em Lula em um segundo turno e apenas 19% em Bolsonaro. Já entre os eleitores de Simone Tebet (MDB), 38% votariam no petista, 28% no presidente e 32% anulariam o voto ou votariam em branco.

Outra questão para Bolsonaro é a sua alta rejeição: nada menos que 55% dos eleitores dizem que não votariam de jeito nenhum no presidente. O percentual também é resiliente, porque é praticamente o mesmo desde março, quando era de 59% — nos últimos três levantamentos foi de 55%. Com esse número, fica menor a chance de vencer uma eleição com apenas dois candidatos. Lula tem 46% de rejeição.

Bolsonaro também não tem conseguido avançar sobre segmentos estratégicos do eleitorado, que terão um peso decisivo na reta final, como as mulheres, os jovens de 16 a 24 anos e quem tem apenas ensino fundamental – nos três estratos, ele tem apenas 29% das intenções de voto no primeiro turno. Pior ainda é entre os eleitores com renda de até um salário mínimo, onde ele tem somente 13%.

A dificuldade de Bolsonaro em um segundo turno não se resume ao enfrentamento com Lula. O mesmo levantamento BTG/FSB mostra que Bolsonaro também perderia para Ciro Gomes (49% a 39%) e para Simone Tebet (ela teria 46% contra 40% do presidente).

Apostas

Bolsonaro, claro, pode travar a disputa em um outro cenário no segundo turno, que será realizado apenas no dia 30 de outubro. Duas apostas do presidente são na melhora da situação econômica, o que parece ser uma tendência pelos últimos indicadores, e no aumento do impacto da ampliação de programas sociais como o Auxílio Brasil na vida das pessoas.

O presidente também poderá se valer, em em eventual segundo turno contra Lula, do aprofundamento da exploração do antipetismo, uma aposta que deu muito certo em 2018 e que pode produzir resultados ainda em 2022. Com apenas os dois no páreo, a eleição deve se transformar mais ainda em um plebiscito sobre o que foram os governos petistas e o que está sendo a gestão atual.