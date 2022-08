Os ‘elogios’ desafinados dos caciques às mulheres da chapa Tebet-Gabrilli

O lançamento da candidatura de Mara Gabrilli (PSDB) como vice de Simone Tebe (MDB) uniu as senadoras em uma raríssima chapa feminina na história das eleições presidenciais brasileiras — até então havia apenas duas (com Ana Maria Rangel e Delma Gama, do PRP, em 2006; e Vera Lúcia e Raquel Tremembé, do PSTU, neste ano).

Mas o que se viu no lançamento mostra que os caciques homens ainda têm um longo caminho a percorrer nessa seara da maior representatividade das mulheres no alto escalão da política. Muita gente quis agradar, mas o que se viu foram algumas tentativas meio desastradas.

“Mulher sabe falar de amor, tem esse romantismo”, disse Roberto Freire, presidente do Cidadania. “Só a docilidade da mulher pode unir esse país”, afirmou o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). “Elas estão bonitas. Se produziram hoje. Nisso eu presto atenção. E o Tasso também presta atenção”, ecoou o senador José Serra (PSDB-SP).