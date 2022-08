Os dois maiores acertos de Simone Tebet no debate, segundo a sua campanha

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi apontada como a grande vencedora do primeiro debate presidencial realizado por um pool liderado pela Band no domingo, 28. Medições feitas pelos institutos Datafolha (pesquisa qualitativa com indecisos) e Quaest (monitoramento nas redes sociais) mostram que a emedebista levou a melhor sobre os adversários na visão de quem assistiu ao encontro.

Para a coordenação da sua campanha, foram dois os principais acertos de Tebet no debate: 1) a forma como criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) após ele ter destratado a jornalista Vera Magalhães, que o havia questionado sobre vacinas; 2) a maneira como falou de corrupção tanto no governo atual quanto nas gestões do PT.

“Desde o começo, sabíamos que havia espaço nessa campanha para uma pessoa com a compostura e a firmeza da Simone Tebet”, disse Roberto Freire, presidente do Cidadania, um dos quatro partidos que apoiam a senadora (os outros são MDB, PSDB e Podemos) e um dos coordenadores nacionais da campanha.

Segundo ele, o momento mais positivo foi quando Tebet questionou o presidente sobre o tratamento que ele geralmente dá às mulheres. “Por que tanta raiva das mulheres?”, perguntou a emedebista no debate. “Na defesa da jornalista agredida, ela deu uma resposta a Bolsonaro que o calou, ele ficou atordoado”, afirmou.

A campanha também acha que ela foi bem ao mostrar que é contra os dois candidatos que lideram a corrida presidencial e que houve corrupção tanto no governo atual quanto no de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com Freire, o comando da campanha espera agora que o bom desempenho dela se reflita nas pesquisas presidenciais que serão divulgadas durante a semana.