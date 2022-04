Os dois fatores que explicam a migração dos votos de Moro para Bolsonaro

A saída do ex-ministro da Justiça Sergio Moro da corrida presidencial, após sua filiação ao União Brasil, teve como maior beneficiário direto em termos eleitorais o presidente Jair Bolsonaro (PL), seu ex-chefe e agora desafeto. Na primeira pesquisa divulgada sem a presença de Moro, pelo XP/Ipespe, na quarta-feira 6, Bolsonaro cresceu 4 pontos porcentuais e chegou a 30%, reduzindo ainda mais a distância para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se manteve com 44% da preferência.

A migração de boa parte dos votos do ex-ministro para o capitão encontra explicação nas relações entre o lavajatismo, que tem em Moro sua maior figura, e o bolsonarismo, e na própria polarização entre o capitão e Lula, que favorece uma escolha pelo candidato mais competitivo para derrotar o petista na eleição de outubro – pré-candidatos como o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) também avançaram após a saída de Moro, mas ainda não atingem dois dígitos e estão distantes de uma vaga no segundo turno.

“Há uma relação direta. Com a inviabilidade de Moro, o eleitor bolsonarista do segundo turno de 2018 que ainda pestanejava, estava insatisfeito com o governo e votava em Moro, olhou para um lado e para o outro, e uma banda expressiva decidiu voltar a Bolsonaro”, diz o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, do Ipespe.

“O sentimento fundador do que ocorreu em 2018 não foi o bolsonarismo, mas o lavajatismo. Foi o lavajatismo que deitou o ovo do bolsonarismo. O eleitorado de Moro faz parte dos 55% dos votos válidos que Bolsonaro teve no segundo turno de 2018, quando a votação do lavajatismo foi entregue ao bolsonarismo. O presidente hegemonizou o oceano de votos do lavajatismo”, completa Lavareda.

Enquanto Lula e Bolsonaro parecem cada vez mais destinados a disputar o segundo turno, sem outro candidato que ameace a polarização, o chamado “centro democrático” definiu para o dia 18 de maio o anúncio do nome que representará PSDB, União Brasil, MDB e Cidadania na corrida presidencial. Na pesquisa do Ipespe, Doria marcou 3% e a senadora Simone Tebet (MS), pré-candidata do MDB, apareceu com 2%.

Para Lavareda, a “terceira via” deve se dedicar a buscar os votos de centro-direita e conservadores, que hoje estão com Bolsonaro, para ter alguma chance de quebrar a polarização.

“Já está passando da hora de disputar a hegemonia no eleitorado de centro-direita que votou em Bolsonaro no segundo turno em 2018, e não manter uma perspectiva de disputar um espaço de equidistância entre Lula e Bolsonaro. Esse tem sido um erro de posicionamento, porque não há espaço. Esse candidato, ou candidata, tem de assumir que é um conservador disputando o voto do eleitor conservador”, avalia.