Os discursos que emplacam com o eleitor que pensa em votar em Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL), em que pese as dificuldades vividas pelo seu governo, que o levam a ter altas taxas de desaprovação, ainda tem um razoável capital político, como mostram os últimos levantamentos de intenção de voto. Uma pesquisa qualitativa, no entanto, feita por um grande partido político, tentou mapear o que os eleitores que tendem a votar no em Bolsonaro veem no atual mandatário do país.

O que mais pesa é a crença que esses eleitores ou potenciais eleitores depositam no discurso do presidente, mesmo que algumas das pregações sejam distorções de fatos ou simplesmente fake news, como as que tentam desacreditar a vacina contra a Covid-19.

VEJA lista abaixo os principais argumentos do eleitorado para ter boa vontade com o presidente, divididas em três grandes blocos.

PANDEMIA

O Carnaval de 2020 levou à explosão da Covid-19 no país

Houve muita pressa no desenvolvimento da vacina

As doses de reforço e o fato de a doença continuar sendo transmitida são provas de ineficácia dos imunizantes

Governadores e prefeitos fizeram uso político da pandemia

Bolsonaro distribuiu fartas quantias de dinheiro para estados e municípios

A pandemia impossibilitou uma boa gestão de Bolsonaro

Bolsonaro avisou que a economia quebraria com as medidas de isolamento social

ECONOMIA

Os governadores são responsáveis por impostos que elevam os preços

O dólar baixou porque Bolsonaro conseguiu ajeitar a economia depois que o PT quebrou o país

A proposta de redução do ICMS feita por Bolsonaro teria salvado a economia da inflação, mas os governadores boicotaram o presidente

Congresso, governadores e STF são os responsáveis pelos problemas econômicos do país

GOVERNO

A corrupção diminuiu com Bolsonaro

Bolsonaro acabou com a mamata da TV Globo

As obras do governo são executadas sem que ocorra desvios de recursos públicos

As obras paralisadas foram concluídas, como uma suposta conclusão da Transamazônica e a transposição das águas do rio São Francisco

O presidente vem acabando com a seca no Nordeste

Bolsonaro retomou obras de rodovias no país utilizando o Exército, uma ideia inteligente

Bolsonaro representa a honestidade dentro de uma política suja e luta contra o sistema