Os dez deputados que mais gastaram verba da Câmara em 2021

Dez deputados gastaram mais de meio milhão de reais entre janeiro e dezembro de 2021 com despesas como passagens aéreas, hospedagens, aluguel de veículos e divulgação da atividade parlamentar, entre outros. No total, a Câmara gastou 163,2 milhões no ano passado com a chamada Cota Parlamentar – pouco menos que os 172,5 milhões de reais de 2020.

O valor da cota muda de acordo com o estado porque o custo de deslocamento varia muito – um deputado do Amazonas, por exemplo, gasta mais para vir a Brasília do que quem mora em Goiás ou no Distrito Federal. No geral, o máximo que é possível gastar com esse tipo de despesa é 535 mil reais (cota de um parlamentar do Acre). E os deputados do Acre gastaram o que tinham direito.

Levantamento feito por VEJA com base em dados da Câmara mostra que, entre os dez que mais gastaram, metade é do Acre. A campeã é Jéssica Sales (MDB), que consumiu 531.210 reais, quase o total a que tinha direito. Médica, ela está no seu segundo mandato e vem de uma família de políticos: é filha do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul (segunda maior cidade do Acre) Vagner Sales e da deputada estadual Antonia Sales.

Apesar de os deputados do Acre terem as maiores cotas por causa da distância para Brasília e das despesas que precisam ter com deslocamentos, não é com isso que eles mais gastaram: Jéssica, por exemplo, gastou 421.400 reais com a divulgação do seu mandato (79% do total). O mesmo ocorreu com todos os deputados do estado que aparecem entre os dez mais.