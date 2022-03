Os desabafos do filho de Lula nas redes sociais

Dos cinco filhos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o caçula Luis Claudio é o mais ativo nas redes sociais. Desde que o seu pai voltou à posição de protagonista na corrida eleitoral, como líder das pesquisas para presidente da República, o educador físico ganhou destaque ao compartilhar desabafos, críticas e memes contra o governo de Jair Bolsonaro (PL).

No mais recente deles, Luis Claudio brincou com os boatos de que Lula teria residências em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, e que teria sido flagrado numa lancha avaliada em mais de 7 milhões de reais. “Me senti muito mal, devo ser chato para caramba, ninguém nunca me chamou para ir nessas casas”, ironizou o filho do pré-candidato no Twitter.

Ontem eu descobri que meu pai tem uma porrada de casas e Ilhas em Angra dos Reis… Inclusive que um dos seus filhos comprou a casa do Luciano Huck… Me senti muito mal, devo ser chato para caramba, ninguém nunca me chamou para ir nessas casas 🤡 — Luis Claudio Lula da Silva (@LuisLulaDaSilva) March 15, 2022

Em outro post, ele compartilhou uma página de humor que critica Bolsonaro. “Estou revoltado que o Brasil caiu para a 13ª economia mundial. 13 é o número do PT! O que me tranquiliza é que eu sei que Bolsonaro já está trabalhando para que cheguemos rapidamente à 14ª posição!”, diz o texto compartilhado.

Outro texto replicado por ele compara Lula a Bolsonaro: “O Lula não tem mais acusações contra ele, quem tem é o Bolsonaro. O filho do Lula não tem mansão, quem tem é o filho do Bolsonaro. A esposa do Lula não recebeu cheques suspeitos, quem recebeu foi a esposa do Bolsonaro. O Lula não usou a PF para proteger os filhos, já Bolsonaro…”

Entre outras publicações e retuítes, Luis Claudio também critica a postura do Ministério da Saúde em relação à pandemia de Covid-19 e afirma que a culpa da crise brasileira é de Bolsonaro, e não da guerra na Ucrânia.

Ele também posta notícias sobre a eleição, comenta assuntos do noticiário (como a guerra na Ucrânia e a crise dos combustíveis) e posta homenagens a pessoas queridas, como a mãe, Marisa Letícia, que morreu em fevereiro de 2017, e o ex-jogador Sócrates (morto em 2011), amigo do seu pai. No seu perfil no Twitter, que tem quase 36 mil seguidores, ele se identifica como “fã de esportes, games, animes, filmes e comida”.

O filho caçula de Lula, no entanto, também é dono da LFT Marketing Esportivo — que foi alvo das operações Zelote e Touchdown –, que organiza campeonatos de futebol americano. Foi auxiliar de preparação física no São Paulo, no Palmeiras e no Corinthians. Também trabalhou como assessor do deputado estadual Emidio de Souza (PT), ex-prefeito de Osasco e tesoureiro nacional do partido, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).