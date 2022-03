Os deputados que não gastaram nenhum centavo da cota parlamentar

A Câmara gastou no ano passado 166,4 milhões de reais pagando despesas de deputados federais com passagens aéreas, hospedagens, aluguel de veículos, materiais de escritório e divulgação da atividade parlamentar – um pouco menos do que os 172,8 milhões de reais de 2020.

Os parlamentares campeões de gastos foram Eduardo Bismarck (PDT-CE), com 540,7 mil reais; Jessica Sales (MDB-AC), com 533,7 mil reais; e Mara Rocha (PSDB-AC), com 528,6 mil reais, segundo ranking feito pela própria Câmara.

Mas houve dois deputados que não gastaram nenhum centavo com a verba, apesar de terem exercido normalmente o mandato durante todo o ano: Paula Belmonte (Cidadania-DF) e Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG), ambos no primeiro mandato na Câmara.

Paula Belmonte tinha à disposição 307,6 mil reais para o ano, mas não gastou nada. A deputada é empresária do setor imobiliário. Na eleição, declarou um patrimônio de 5,6 milhões de reais, a maior parte relativa a cotas de capital nas suas empresas. Sua campanha também foi feita basicamente com o seu dinheiro – dos 2,5 milhões de reais que gastou, 2,4 milhões de reais foram doados por ela própria.

Já Hercílio Coelho Diniz é um empresário, dono da rede de supermercados Coelho Diniz, com 17 lojas, sendo dez em Governador Valadares, sua base eleitoral. Na campanha, ele declarou ter um patrimônio de 38,8 milhões de reais, composto por quotas de empresas, imóveis, veículos, saldo em bancos, uma aeronave e 231,4 mil reais em dinheiro vivo. Sua eleição consumiu 2 milhões de reais, sendo que 1,98 milhão de reais foi doado pelo próprio empresário.

Verba de gabinete

Os dois deputados têm recusado o uso da cota parlamentar desde que tomaram posse em 2019, mas usaram outros recursos financeiros da Câmara. Além dos próprios salários (cerca de 33 mil reais mensais), eles se valeram da chamada verba de gabinete, uma cota mensal de 111,7 mil reais disponibilizada pela Câmara para pagamento de até 25 assessores parlamentares.

Em 2021, Paula Belmonte gastou 1,187 milhão de reais dessa verba, para o pagamento de 22 assessores (88% do montante disponibilizado pela Câmara). Já Hercílio Coelho Diniz usou 745,7 mil reais para o custeio de 14 assessores (65% do total a que tinha direito).