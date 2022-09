Os candidatos para quem Bolsonaro pediu voto em live

O presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu usar a transmissão em suas redes sociais nesta quarta-feira, 21, para pedir votos a candidatos aliados na disputa ao governo e ao Senado por diversos estados. A iniciativa é uma das estratégias adotadas pelo mandatário como forma de alavancar a sua candidatura na reta final de campanha.

Devido ao amplo leque de alianças do seu partido, o PL, o apoio a um ou a outro nome não estava necessariamente pacificado em algumas regiões. Há estados, inclusive, em que o atual presidente preferiu não declarar apoio a nenhuma candidatura.

Dentre os “contemplados” no que chamou de “horário eleitoral gratuito” na live desta quarta, Bolsonaro citou os estados: do Paraná — com o atual governador Ratinho Jr. (PSD) disputando a reeleição e Paulo Eduardo Martins (PL), o Senado –; de Santa Catarina, com Jorge Seif (PL) ao Senado e sem declarar apoio a candidatos ao governo, uma vez que Jorginho Mello (PL) e Carlos Moisés (Republicanos) são ambos aliados — e Rio Grande do Sul, com o vice Hamilton Mourão (Republicanos) como postulante ao Senado. Embora Onyx Lorenzoni (PL) seja candidato ao governo, o ex-ministro não foi mencionado por Bolsonaro, uma vez que quem também disputa o Executivo gaúcho é Carlos Heinze (PP), da base governista.

Na região Sudeste, declarou o já consolidado apoio, em São Paulo, a Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo e Marcos Pontes (PL) ao Senado. “Tem uma candidata aí que tá caindo, peço que apoiem o Marcos Pontes, tem tudo para ganhar”, disse referindo-se à postulante Janaína Paschoal (PRTB).

No Espírito Santo, acenou a Magno Malta (PL) ao Senado e, em Minas Gerais, a Carlos Viana (PL) ao governo e Cleitinho (PSC) ao Senado. Quanto ao Rio de Janeiro, o endosso foi à reeleição do atual governador Cláudio Castro (PL) e não houve manifestação a um nome para o Senado — embora Romário (PL) lidere nas pesquisas, o bolsonarista e aliado de primeira hora Daniel Silveira (PTB) segue na disputa.

Demais estados

Estados em que o apoio se estendeu apenas ao candidato ao governo:

Tocantins — Ronaldo Dimas (PL)

Goiás — Vitor Hugo (PL)

Ceará — Capitão Wagner (União Brasil)

Estados em que o apoio se estendeu apenas ao candidato ao Senado:

Acre — Marcia Bittar (PL)

Maranhão — Roberto Rocha (PTB)

Pernambuco — Gilson Machado (PSC)

Alagoas — Davi Davino Filho (PP)

Mato Grosso do Sul — Tereza Cristina (PP)

Estados em que o apoio se estendeu a candidato ao governo e ao Senado, respectivamente:

Amazonas — Wilson Lima (União Brasil) e Coronel Menezes (PL)

Roraima — Antonio Denarium (PP) e Dr. Hiran (PP)

Rio Grande do Norte — Fábio Dantas (Solidariedade) e Rogério Marinho (PL)

Paraíba — Nilvan Ferreira (PL) e Bruno Roberto (PL)

Bahia — João Roma (PL) e Raissa Soares (PL)