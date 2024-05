Os bons números para Ratinho Junior nas últimas pesquisas eleitorais

Cotado como um dos potenciais herdeiros do espólio eleitoral de Jair Bolsonaro, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), tem motivos de sobra para comemorar os resultados das últimas pesquisas de intenção de voto.

Sondagem da Genial/Quaest sobre a eleição presidencial de 2026, divulgada na última segunda-feira, 13, aponta o mandatário paranaense como forte nome a suceder o ex-presidente em eventual disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Ratinho Jr. aparece em terceiro na lista de “opções” do eleitorado caso Bolsonaro fique, de fato, fora da disputa — por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele está impedido de disputar eleições até 2030. Com 10% da preferência dos eleitores, o governador paranaense fica atrás apenas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 24%, e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 28%.

Ratinho Jr. aparece à frente de nomes da centro-direita e que também são cotados para “herdar” o eleitorado de Bolsonaro em 2026: os governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais (7%), e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás (5%).

A mesma pesquisa Quaest aponta ainda que Ratinho Jr. tem potencial de crescimento numa eventual corrida ao Planalto, uma vez que 50% dos brasileiros afirmaram não conhecê-lo.

Continua após a publicidade

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 14, também mostra um cenário favorável ao governador do estado. Segundo a sondagem, seu governo é considerado “ótimo ou bom” por 63,3% da população, e três em cada quatro paranaenses (75,4%) aprovam a sua gestão.

A sondagem também mediu o impacto que padrinhos políticos teriam na decisão de voto da população de Curitiba em um candidato à Prefeitura. Ao todo, 31,1% dos entrevistados afirmaram que “com certeza” votariam em um candidato indicado por Ratinho. O índice é maior, inclusive, do que um postulante que tivesse o apoio de Bolsonaro: 26,6% dos entrevistados afirmaram que votariam em um candidato apoiado pelo ex-presidente.

Bons indicadores

Nos últimos anos, o Paraná tem comemorado bons índices econômicos e em áreas como educação. Em 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) do estado cresceu o dobro da média nacional, com alta de 5,8%, e liderou o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), medido pelo governo federal em todo o país. Sob a gestão Ratinho, o estado saiu da sétima colocação, em 2017, quando tinha o índice de 3,7 (numa escala de zero a dez), e avançou para o topo do ranking, em 2021, com índice de 4,6.