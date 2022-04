Os aliados de Rodrigo Garcia que não fecharam com Doria

O candidato do PSDB para o governo de São Paulo, o atual governador Rodrigo Garcia, já costurou um arco de alianças muito mais sólido para a disputa eleitoral neste ano do que o seu antecessor, João Doria, que deixou o mandato há duas semanas, já negociou para tentar disputar a Presidência da República.

Enquanto Doria tem consigo apoio garantido apenas de uma ala do PSDB e tem costurada uma aliança (por meio de uma federação) com o Cidadania, Garcia já tem garantidas as companhias de União Brasil, MDB e até de prefeitos e deputados de PP e PL, partidos que vão apoiar o presidente Jair Bolsonaro e em São Paulo estarão oficialmente com Tarcísio de Freitas (Republicanos). Isso sem contar que, para o presidente do PSDB, Bruno Araújo, “a eleição de Rodrigo Garcia é uma prioridade nacional do PSDB)”, que não diz o mesmo sobre Doria.

PSDB, Cidadania, União e MDB estão em negociação para a definição de uma chapa única à Presidência da República, buscando uma candidatura que seja capaz de rivalizar com Bolsonaro e com ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, nesse grupo, Doria é apenas um dos possíveis nomes – e sofre resistência de uma boa parte dos políticos dessas legendas.