Oposição quer impeachment de Barroso por fala contra bolsonarismo na UNE

A oposição está anunciando que vai pedir o impeachment do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), por causa de uma fala dele durante o congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes), em Brasília, na quarta-feira, 12.

Durante o evento, no qual foi um dos palestrantes, Barroso foi vaiado por parte dos estudantes e respondeu fazendo referência à eleição de 2022. “Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”, disse Barroso.

“Isso é normal? Escrachou de vez? Imagine um ministro do STF dizendo numa palestra que eles ‘derrotaram o lulopetismo’. A oposição entrará com processo de impeachment contra Barroso por cometer crime de ‘exercer atividade político-partidária’, previsto no art. 39, da lei 1079/50”, anunciou o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ).

O senador Flávio Bolsonaro foi na mesma linha. “Derrotamos o bolsonarismo de que forma? Começou com atuação política contra a PEC do voto impresso na Câmara?”, disse, fazendo referência à oposição de Barroso, quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao projeto bolsonarista para mudar o sistema eleitoral. “Precisamos de respostas e vamos tomar as medidas cabíveis”, disse Flávio.

Um ministro do Supremo só pode ser afastado do cargo por decisão do Senado. Se a iniciativa da oposição de fato ocorrer, Barroso será o segundo ministro da atual composição da Corte a sofrer um pedido de impeachment: em agosto de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro também fez o mesmo em relação a Alexandre de Moraes, mas a solicitação foi arquivada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).