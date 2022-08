Oposição promete barulho (literalmente) com Bolsonaro no ‘Jornal Nacional’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa nesta segunda-feira, 22, a partir das 20h30, de uma entrevista ao Jornal Nacional, a primeira de uma série com os candidatos à Presidência da República que a Globo fará nesta semana no seu principal programa de notícias.

A entrevista, que será exibida ao vivo no horário nobre da emissora de maior audiência do país, já mobiliza tanto aliados do presidente, que acham que a participação pode ser decisiva na campanha pela reeleição, quanto pela oposição, que está convocando um panelaço no horário.

Vocês estão sabendo que estão espalhando uma história de panelaço amanhã durante a participação da tchuthuca no JN? Será que isso já ajuda ele acostumar com o barulho das grades do presídio pra onde vai? 👀 — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) August 22, 2022

O primeiro a alimentar a ideia, ainda no domingo, 21, foi o deputado federal André Janones (Avante-MG), que tem estado na linha de frente da campanha digital de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Vocês estão sabendo que estão espalhando uma história de panelaço amanhã durante a participação da tchuthuca no JN? Será que isso já ajuda ele acostumar com o barulho das grades do presídio pra onde vai?”, publicou ele no Twitter depois das 23h.

Janones voltou a dar corda ao assunto hoje pela manhã. “Tão espalhando mesmo no zap que tem panelaço hoje às 20h30? É a era da informação. Pelo jeito vai ter mesmo”, escreveu. Juntas, as duas publicações somaram mais de 25 mil curtidas.

O próprio perfil oficial do PT no Twitter reforçou o coro, poucas horas depois, com uma arte em que Bolsonaro aparece com uma panela na cabeça.

Ouvimos dizer que vai ter um mentiroso no Jornal Nacional hoje. Panelaço às 20h30, bora? pic.twitter.com/0itIdIp8Zd — PT Brasil #Vote13 (@ptbrasil) August 22, 2022

Mas também é uma movimentação além dos petistas. Membros do movimento Vem Pra Rua, como Mari Botter, que nas redes defende candidatos como Simone Tebet (MDB) a presidente e Deltan Dallagnol (Podemos-PR) a deputado, foram outros que postaram artes em suas redes convocando para o panelaço.

Hoje é dia de Bolsonaro no Jornal Nacional e do que mais? #panelaço!! pic.twitter.com/9pPk7ltMBb — Mari Botter 🍀🍀🔰🔰🍀🍀 (@maribotter) August 22, 2022

Desde a tarde desta segunda, a tag MENTIROSO NO JN está em décimo lugar nos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Outros termos mais imparciais, como Bonner, Jornal Nacional e #BolsonaroNoJN ocuparam o top 10 desde o início do dia.

