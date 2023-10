ONGs de direitos humanos dão seis sugestões para ‘enquadrar’ militares

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella, Bruno Caniato e Valmar Hupsel Filho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

16 out 2023, 13h58

Por Da Redação 16 out 2023, 13h58

Entidades da sociedade civil ligadas a direitos humanos vão entregar nesta segunda-feira, 16, um documento à relatora da CPMI do 8 de Janeiro, senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), no qual pedem a responsabilização de militares nos atos de invasão e depredação à sede dos três poderes. O ato acontece na véspera da apresentação do relatório final da comissão, que deve ocorrer na manhã desta terça-feira.

Assinado por entidades como Pacto pela Democracia, Instituto Vladimir Herzog, Democracia em Xeque, Nossas, Inesc e Coalizão Verdade, Memória e Justiça, o documento apresenta contribuições que o grupo entende ser necessárias para “o aprimoramento da democracia e de seus mecanismos de defesa e combater ataques ao estado democrático de direito.

Das doze sugestões propostas, seis delas são voltadas para promover a despolitização das Forças Armadas e a promoção de ações voltadas a evitar que novos eventos como aquele se repitam. O grupo sugere a proibição de candidaturas de militares da ativa a cargos eletivos, inclusive com a possibilidade de fardados perderem o direito de serem votados, e de ficarem proibidos de expressar opinião político-partidária durante o serviço ativo.

O texto propõe ainda a criação de um Grupo de Trabalho para avaliar o Judiciário Militar, a revogação da Lei de Anistia e a reformulação do art. 142 da Constituição — interpretado erroneamente por bolsonaristas para afirmar que o trecho dá direito às Forças Armadas de promover uma intervenção no governo federal.

“O art. 142 deve ser alterado para que fique claro que as Forças Armadas não podem agir sem a convocação de um dos três poderes constitucionais e que, em nenhuma hipótese, podem agir contra as instituições republicanas e qualquer um dos poderes”, diz trecho do relatório.

As entidades sugerem ainda ações para regulamentar as redes sociais e promover a formação midiática e a memória coletiva, e combater a desinformação e o discurso de ódio. “É importante que o Estado brasileiro promova, em todos os níveis educacionais, um fomento amplo e permanente à educação cidadã e midiática, com o objetivo de formar cidadãos que se engajem de forma ativa na democracia.”

Confira as sugestões:

Forças Armadas

Responsabilizar todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro

Reformular o artigo 142 da Constituição

Proibir candidatura de militares na ativa

Militares perdem o direito de serem votados e de expressar opinião político-partidária durante o serviço ativo

Criação de Grupo de Trabalho para avaliar o Judiciário Militar

Rever a Lei de Anistia

Redes sociais

Implementação de modelo regulatório de conteúdo das plataformas digitais

Responsabilização das plataformas por conteúdos impulsionados

Transparência no acesso de dados para investigações

Criação de mecanismos para denúncias e fiscalização

Educação Cidadã e Midiática

Criação de uma política pública de educação para a cidadania

Criação de um programa de educação midiática fomentado pelo governo e pelas plataformas

