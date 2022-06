Onde Lula e Bolsonaro ganham de goleada nas pesquisas

Na consolidação das intenções de votos por regiões feita pelo agregador de pesquisas do Instituto Locomotiva, fica claro quais são os redutos que concentram os maiores adeptos de Lula e de Bolsonaro. No caso do petista, o Nordeste é onde ele tem hoje a maior vantagem sobre o rival: 60% a 40%. Já Bolsonaro domina o Centro-Oeste, com 42% a 31%. Por ali, aliás, a vantagem vem aumentando nos últimos meses. Em fevereiro, ela era de apenas 3 pontos percentuais. No Sudeste, que concentra a maior parte do eleitorado nacional, Lula vence por 40% a 33%. Nas demais regiões, há hoje um certo equilíbrio. No Sul, ambos têm 37% e, no Norte, Bolsonaro vence por uma margem estreita: 38% e Lula tem 37%.