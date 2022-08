Onde Bolsonaro mais subiu e onde Lula mais caiu na pesquisa BTG/FSB

A pesquisa BTG/FSB divulgada nesta segunda-feira, 8, com novos números da corrida presidencial detalha em quais nichos do eleitorado se sustenta o avanço de três pontos percentuais do presidente Jair Bolsonaro (de 31% para 34%) e a queda de três pontos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (de 44% para 41%) na pesquisa geral, nas duas últimas semanas.

Entre os seis segmentos pesquisados pelo instituto (gênero, idade, região, escolaridade, renda e religião), há 21 subdivisões. Bolsonaro ganhou pontos em catorze delas e perdeu pontos em sete, enquanto Lula avançou em apenas três, caiu em dezessete e ficou estável em uma.

Os setores em que o petista mais perdeu pontos foram:

homens (de 42% para 39%, -3 pontos)

eleitores com idades entre 16 e 24 anos (de 49% para 41%, -8 pontos)

moradores da região Sul (de 36% para 32%)

moradores da região Centro-Oeste/Norte (de 39% para 35%)

pessoas com ensino médio completo (de 40% para 32%, -8 pontos)

eleitores que ganham de dois a cinco salários mínimos (de 39% para 30%, -9 pontos)

sem religião (de 46% para 34%, -12 pontos).

Já os nichos eleitorais que mais renderam avanço a Bolsonaro foram:

homens (de 39% para 42%, +3 pontos)

eleitores com idades entre 16 e 24 anos (de 21% para 28%, +7 pontos)

moradores da região Sul (de 39% para 43%, +4 pontos)

pessoas com ensino médio completo (de 32% para 41%, +9 pontos)

os que ganham de dois a cinco salários mínimos (de 36% para 42%, +6 pontos)

eleitores que não têm religião (de 20% para 26%, +6 pontos).

A pesquisa mostra Bolsonaro à frente de Lula em nove estratos eleitorais:

entre os homens (42% a 39%)

eleitores com idades entre 25 e 40 anos (41% a 37%)

moradores da região Sul (43% a 32%)

moradores da região Sudeste (36% a 35%)

moradores das regiões Norte/Centro-Oeste (39% a 35%)

pessoas com ensino médio completo (41% a 32%)

os que ganham entre dois e cinco salários mínimos (42% a 30%)

quem recebe mais de cinco salários mínimos (45% a 34%)

os evangélicos (51% a 29%).

Já o petista bate o presidente em doze nichos:

mulheres (44% a 26%)

eleitores entre 16 e 24 anos (41% a 28%)

pessoas com idades entre 41 e 59 anos (43% a 33%)

aqueles que têm mais de 60 anos (47% a 28%)

moradores do Nordeste (61% a 21%)

eleitores que têm o ensino fundamental (52% a 27%)

eleitores que têm o ensino superior (40% a 32%)

pessoas que ganham até um salário mínimo (60% a 20%)

pessoas que ganham de um a dois salários mínimos (50% a 22%)

católicos (50% a 27%)

sem religião (34% a 26%)

os que responderam ter “outras religiões” (36% a 35%)

O Instituto FSB ouviu, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 5 e 7 de agosto. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08028/2022.