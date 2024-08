Onda de calor pode chegar a 42 ºC e coloca sob alerta quase 2.000 cidades

Uma onda de calor deve atingir o Brasil nos próximos dias e causar uma disparada nas temperaturas que pode durar até a próxima semana em todo o território nacional. Em diversas regiões do país, os termômetros devem superar os 40 ºC, principalmente no Norte e no Centro-Oeste, podendo atingir até 42 ºC em Mato Grosso, segundo análise do portal MetSul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros começam a subir já na sexta-feira 16. O órgão publicou nesta quinta-feira, 15, um alerta amarelo (perigo potencial) para onda de calor na parte Centro-Sul do Brasil, com início amanhã e duração até a próxima segunda-feira, 19.

Ao todo, a área de risco abrange 1.879 municípios — um terço de todas as cidades do país –, incluindo São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e partes do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo o Inmet, as temperaturas nesses locais devem ficar até 5 ºC acima da média ao longo do fim de semana.

A partir de domingo 18, um sistema de alta pressão que se forma sobre o país deve manter as temperaturas altas. De acordo com o Climatempo, uma ampla faixa que atravessa Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e toda a região Sul pode vivenciar calor de 5 ºC a 7 ºC acima da média para o período, situação que deve se estender até a próxima quinta-feira, 22.

Baixa umidade e queimadas

Além do calor excessivo, instituições meteorológicas alertam para a baixa umidade do ar que acompanhará a massa de calor. Já para a sexta-feira, o Inmet emitiu um alerta amarelo que inclui todo o território de Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins e amplas porções de outros treze estados, onde a umidade deve variar entre 30% e 20% ao longo do dia.

Ainda de acordo com o MetSul, o ar extremamente seco e as temperaturas elevadas devem aumentar consideravelmente a ocorrência de incêndios florestais no país, com risco mais grave projetado para o sul da Amazônia e para o Pantanal.