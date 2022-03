Oito fatos que vão impactar as eleições no Brasil nos próximos dias

Faltando menos de sete meses para o primeiro turno das eleições deste ano, começa a apertar o prazo para várias definições que terão impacto na disputa, tanto para a Presidência da República, quanto para os governos estaduais e Legislativos.

Confira oito fatos que ocorrerão nos próximos dias e que serão importantes para a corrida eleitoral:

Futuro de Alckmin

A definição de para onde vai o ex-governador paulista Geraldo Alckmin é a grande novela desta pré-campanha eleitoral. Quase certo como vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele ainda não escolheu a qual partido irá se filiar depois de ter deixado o PSDB. Na semana passada, a direção do PSB chegou a anunciar a sua filiação, mas Alckmin negou logo depois – disse que ainda mantém conversas para definir o seu futuro. O tempo para ele é cada vez mais curto. O prazo para filiações vence no dia 2 de abril.

Para onde vai Eduardo Leite

Outra definição importante nos próximos dias será a do destino do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que pode sair do PSDB, onde perdeu as prévias presidenciais para João Doria. Ele tem convite do PSD para filiar-se ao partido e tentar viabilizar o seu nome como o candidato da terceira via. O PSD ficou sem candidato depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desistiu da disputa. Eduardo Leite deve definir o seu futuro na próxima semana.

União da terceira via

Nos bastidores é intensa a movimentação de União Brasil e MDB para firmarem uma aliança para a disputa presidencial deste ano. Os planos também incluem o PSDB. Embora a federação, que inicialmente era discutida, tenha sido descartada, é quase certo que União Brasil e MDB caminhem juntos, provavelmente em torno da candidatura de Simone Tebet à Presidência. A definição é importante porque essa aliança pode garantir o maior tempo de TV e a maior cota do Fundo Eleitoral para a eleição.

Renúncia de ministros

Os ocupantes de cargos de primeiro escalão no governo Jair Bolsonaro têm até 2 de abril para renunciarem se quiserem ser candidatos. Nomes pesados da gestão, como Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Tereza Cristina (Agricultura), estão nos últimos dias na função – o primeiro irá disputar o governo de São Paulo, enquanto ela vai tentar o Senado pelo Mato Grosso do Sul. Também devem deixar os seus cargos Onyx Lorenzoni (Trabalho), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Gilson Machado (Turismo) e Flávia Arruda (Governo). A lista pode aumentar.

Passagem de bastão

Os governadores que pretendem disputar a eleição também têm que deixar seus cargos até 2 de abril. Um deles é João Doria (PSDB), que comanda o estado mais rico e dono do maior colégio eleitoral do país, e que irá tentar a Presidência da República. Ele dará lugar ao vice, Rodrigo Garcia (PSDB), que vai tentar a eleição para o governo de São Paulo. Também poderão renunciar Eduardo Leite (RS), Camilo Santana (CE), Paulo Câmara (PE) e Flávio Dino (MA), entre outros. A renúncia dos governadores vai ajudar a destravar muitas articulações nos estados.

Fim do troca-troca partidário

Termina no dia 1º de abril o prazo de trinta dias para que os detentores de mandato parlamentar possam trocar de legenda sem perderem o posto – a chamada janela partidária. É grande a expectativa de uma intensa movimentação, em razão de alguns fatores, como a ida de Jair Bolsonaro ao PL (o que deve atrair boa parte de seus apoiadores), a criação do União Brasil (que se tornou o maior partido brasileiro) e os arranjos para as disputas nos estados e para a Presidência da República.

Futuro da candidatura de Moro

A expectativa no Podemos era que o ex-juiz Sergio Moro chegasse a algo em torno de 15% nas pesquisas para a Presidência até o final de março, mas a frustração é cada vez maior no partido. Segundo o Paraná Pesquisas, ele tem 7,4% das intenções de voto no principal cenário. Com a janela partidária, muitos deputados devem deixar a sigla para tentar a reeleição em alguma outra sigla mais competitiva, o que deve elevar a pressão sobre o ex-juiz. Moro tem dificuldades para montar palanques até mesmo em estados onde deveria ir bem, como Paraná e São Paulo.

Vice de Ciro

O presidente do PDT, Carlos Lupi, convidou José Luiz Datena, para ser o vice na chapa encabeçada por Ciro Gomes. Datena ficou de responder até a próxima quinta-feira, mas tudo pode acontecer até porque o apresentador já flertou com várias alternativas e ainda namora outras, como aliar-se a Tarcísio de Freitas e ser candidato a senador por São Paulo. A incorporação de Datena à chapa é vista como uma cartada de Ciro para tentar ampliar o seu eleitorado à centro-direita, uma vez que a sua candidatura está empacada nas pesquisas (6,8% segundo o Paraná Pesquisas).