Observatório de violência contra jornalistas já tem sua primeira denúncia

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) vai acionar o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas, criado neste mês pelo Ministério da Justiça, para investigar o que seria uma perseguição contra Alexandre Aplá, editor do site Isso é Notícia, que tem uma postura crítica ao governo estadual em Mato Grosso. A reunião entre a entidade e o novo órgão está prevista para o dia 8 de fevereiro.

As ameaças contra o jornalista, segundo depoimentos, teriam sido patrocinadas pelo empresário Ziad Fares, que tem contratos de comunicação com o governo Mauro Mendes (União Brasil) – de quem ele é amigo pessoal –, e teriam ocorrido em 2021. As pressões teriam começado após o site produzir matérias relatando irregularidades em acordos de publicidade firmados pelo governo e foram feitas por meio de um detetive particular, que teve conversas suas gravadas.

Investigação feita pela Polícia Civil do estado, no entanto, não apontou quem seriam os mandantes da tentativa de intimidar Aplá por meio, inclusive, de violência física. A Fenaj também vai pedir ao Ministério Público Federal que federalize o caso, inicialmente a cargo da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos do Mato Grosso.

O Observatório Nacional de Violência contra Jornalistas foi criado pelo ministro Flávio Dino a pedidos de entidades representativas da categoria, como a Fenaj. O grupo será comandado pelo secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, e vai monitorar casos de ataques a profissionais e restrições ao trabalho da imprensa.

