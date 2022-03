O vergonhoso desempenho da cidade de Bolsonaro na vacinação contra a Covid

Terra onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a sua infância e parte da juventude, Eldorado, um pequeno município de 15 mil habitantes no Vale do Ribeira paulista, tem um desempenho decepcionante até agora na vacinação contra a Covid-19.

Eldorado está entre os quinze municípios paulistas com as piores taxas de vacinação completa: 69,7% da população tomou as duas doses da vacina ou a dose única até agora, número bem inferior à taxa estadual, que é de 83%. O desempenho também está abaixo da média nacional: 73%. Entre os 645 municípios paulistas, Eldorado está na 633ª posição no ranking do esquema vacinal completo contra Covid-19.

Em Eldorado,vivia a mãe de Bolsonaro, Olinda Bonturi Bolsonaro, que morreu em janeiro deste ano, aos 94 anos — foi a última vez que o presidente foi à cidade. Ela tomou as duas doses da vacina, mas Bolsonaro chegou a envolvê-la em sua cruzada contra a CoronaVac no início da campanha de vacinação, quando ele questionava a qualidade do imunizante produzido pelo Instituto Butantan. Em fevereiro de 2021, quando ela tomou a primeira dose, ele disse que um enfermeiro havia ido à casa dela e rasgado o seu cartão vacinal — que supostamente apontava que ela havia tomado a Astrazeneca/Oxford — para entregar um novo documento no qual constava que ela havia tomado a CoronaVac. Bolsonaro nunca apresentou qualquer evidência para corroborar a sua acusação, e o governo estadual sempre afirmou que ela tomou, sim, o imunizante do Butantan.

A reportagem entrou em contato com Prefeitura de Eldorado para comentar os baixos indicadores de vacinação, mas não teve resposta.