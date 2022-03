‘O Valdemar manda no Brasil hoje’, diz ex-mulher de presidente do PL

Vinte anos depois de ser figura central da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que venceu a eleição para presidente da República em 2002, Valdemar da Costa Neto é hoje presidente do PL, partido que abriga Jair Bolsonaro em sua tentativa de reeleição ao Planalto. No domingo, 27, em evento que marcou o lançamento da pré-candidatura bolsonarista, o próprio Valdemar ressaltou a sua aliança: “Quero cumprimentar nosso presidente e nosso futuro presidente pelo segundo mandato”, disse ele em Brasília.

Já a ex-mulher do político não está tão em evidência. A socialite Maria Christina Mendes Caldeira teve uma relação conturbada com Costa Neto no passado recente e, após o divórcio, fez várias acusações sobre corrupção praticada pelo ex-marido quando era deputado federal — ela, inclusive, prestou depoimento na CPI do Mensalão, no Congresso Nacional, em julho de 2005. Valdemar foi condenado e cassado em 2013 no processo relativo a esse escândalo, mas recebeu indulto em 2013.

Maria Christina chegou a entrar com uma ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos pedindo a anulação do indulto do marido, que moveu mais de 30 processos judiciais contra ela. Também se mudou para os Estados Unidos e pediu asilo político por ameaças de morte. Hoje morando em Miami, ela diz ter superado o passado, como conta em entrevista exclusiva a VEJA. Ela afirma viver uma nova vida após ter pagado um “preço muito alto”, não pensa em voltar para o Brasil e até confessa uma admiração por Valdemar, a quem chama de “meu malvado favorito”.

Como é ver Valdemar da Costa Neto voltar como protagonista da política nacional depois de tudo que aconteceu? Valdemar saiu da Presidência (da República) do Lula para a Presidência do Bolsonaro. Ele deu um ‘olé’, ninguém sabe mais de política do que ele. Fez uma jogada de mestre e hoje manda no Brasil. Tem noção do tamanho da bancada que esse homem vai fazer no PL? Para ele, tanto faz se o Bolsonaro vai se eleger ou não. Porque ele vai conseguir eleger a maior bancada e tem ela na mão, é o dono do partido. É meu malvado favorito.

Não ficou nenhuma mágoa? Eu não sou só a ex-mulher dele. Eu não tenho carinho pelo Valdemar, mas tenho mais o que fazer da vida. Não quero voltar a tudo que eu fiz do passado. Mas mágoa eu só tenho da minha família.

Você já afirmou ter provas de outros crimes praticados por Valdemar. Com ele de volta a uma posição de destaque nas eleições deste ano, não seria a hora de revelá-las? Desenterrar o que eu tenho contra o Valdemar não tem sentido para a minha vida hoje. E fazer mais barulho do que eu já fiz… e não adiantou nada. Minha relação com o Brasil se curou. Eu fiz um sacrifício muito grande, fui mal interpretada e paguei um preço muito alto. Agora consegui superar isso.

E pretende voltar ao Brasil? Ou ainda tem receio por conta das ameaças que recebeu? Por que eu voltaria para o Brasil? Não tenho nada a ganhar lá. Eu sou corretora de imóveis, de vez em quando faço Uber e tenho uma ONG, Together For Earth (Juntos pela Terra). Tenho participação super ativa com a cidade. Faço parte de projetos pelo direito das mulheres, por mais energia sustentável na cidade. É um mundo que tem tudo a ver comigo. Trabalho como Uber porque estou com a dificuldade de ter um dinheiro que minha família não quer me dar. Mas eu adoro minha vida aqui, tenho namorado, amigos. Miami é a capital do mundo. Não volto mais.

Esses problemas financeiros são por conta de herança? Quais são as mágoas que ficaram da sua família? Eu vivi violência doméstica, patrimonial, física, psicológica dentro da minha própria família. Já fui agredida pelo meu irmão. Hoje tenho processos na Justiça para ir atrás do que é meu por direito. Tudo que passei na política não foi um décimo do que passei com a minha família.

E você já tem um voto definido para as eleições do Brasil? Os políticos brasileiros de hoje não me incomodam. O problema é estrutural. O jogo é maior que o personagem, e o que tem que mudar é o jogo. Eu acho que a única forma de mudar o jogo é abrir espaço para mulheres qualificadas, e é por isso que eu luto hoje daqui dos Estados Unidos. Tanto faz entre Lula e Bolsonaro.