O único candidato que não recebeu WhatsApp de Marçal: ‘Graças a Deus’

Após debate marcado por novas provocações, gritaria e bate-boca, na última terça-feira, 17, promovido pela RedeTV e UOL, candidatos à Prefeitura de São Paulo revelaram que foram abordados pelo concorrente Pablo Marçal (PRTB), em diversas ocasiões, via mensagens de WhatsApp.

O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) — um dos protagonistas da altercação com Marçal no encontro — afirmou que recebeu recentemente uma mensagem do empresário dizendo concordar que era errado atacar “a família” dos outros. Marçal, no próprio debate da RedeTV/UOL, no entanto, acusou Nunes de agressão contra a esposa.

“Quando a gente tem a honra, a família, principalmente, atacada, é uma estratégia dele. Ele faz isso com todo mundo. Ele tem esse método de atacar a honra e a família das pessoas. Não dá para você ver a pessoa atacar a sua família e conseguir manter nesse padrão”, disse Nunes. “Me mandou Whatsapp, falando ‘olha, não se ataca família, não se pode mexer com família’. É a técnica que ele vai usando. Ele mandou WhatsApp pro Datena também. Quer dizer, o cara é muito dissimulado, é perigoso (…) Tem um tempo atrás que ele mandou esse WhatsApp dizendo isso, que defende que não se pode atacar a família das pessoas no processo eleitoral. Ele é um dissimulado, mentiroso”, afirmou Nunes, acrescentando que iria bloquear o adversário no aplicativo de mensagens. “Não bloqueei, mas é uma boa ideia. Vou bloquear. Porque depois que dei uma espinafrada nele outro dia, ele não mandou mais nada, não”, disse.

Tabata Amaral (PSB) também foi questionada e disse que também recebe mensagens de Marçal, mas que não irá conversar com ele. “Tudo tem limite. Uma coisa é conversar com a Marina Helena (candidata do Novo). A outra é com um criminoso como Pablo Marçal. Na linha do WhatsApp, ele continua me mandando mensagem, mas segue sem receber resposta, porque não tenho conversinha com bandido”, afirmou a jornalistas na saída da RedeTV.

Durante o debate, Marçal pediu desculpas à deputada federal por ter afirmado anteriormente que ela era responsável pelo suicídio do pai. Tabata afirmou não acreditar na retratação e disse que o adversário quer "palco". "Toda vez que ele ataca alguém, pede desculpa ou manda WhatsApp , ele quer palco pra ele. Isso é ruim para todos nós e palco para ele eu não vou dar", disse a candidata do PSB.

Já Guilherme Boulos (PSOL), durante o próprio debate, mencionou as mensagens que Marçal manda aos outros candidatos e disse que nunca recebeu nenhum “zap” do adversário. “Acho que sou o único que não recebeu zap do Pablo Marçal. Graças a Deus! Se receber, eu bloqueio, na hora. Desse grupo de zap eu não quero fazer parte, não”, afirmou. Datena Após a cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) contra Marçal, durante debate da TV Cultura no último domingo, 15, o tucano divulgou mensagens recebidas pelo coach. Em uma delas, de antes do episódio, Marçal pede desculpas pelas “palavras pesadas” contra o apresentador. Na madrugada seguinte ao ocorrido, o empresário manda mensagem ao apresentador dizendo que teve a costela fraturada pelo golpe. Datena, então, bloqueou o adversário.