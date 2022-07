O truque de Bolsonaro ao dizer que ‘outro lado’ queima bandeira do Brasil

Jair Bolsonaro (PL) voltou às redes sociais nesta sexta-feira, 15, para tentar capitalizar a decisão de uma juíza do Rio Grande do Sul de considerar o uso da bandeira do Brasil como propaganda eleitoral a favor do presidente.

Em post no Twitter, ele colou uma imagem de manifestantes queimando a bandeira do Brasil e comentou. “Nossa linda bandeira verde e amarela, que representa, acima de tudo, a soberania e os valores de nosso povo, não foi tomada por ‘um lado’, ela foi resgatada. Nós lutamos durante todos esses anos para reviver o amor pelo Brasil, enquanto o ‘outro lado’ seguia destruindo-a”, escreveu.

– Nossa linda bandeira verde e amarela, que representa, acima de tudo, a soberania e os valores de nosso povo, não foi tomada por "um lado", ela foi RESGATADA. Nós lutamos durante todos esses anos para reviver o amor pelo Brasil, enquanto o "outro lado" seguia destrudindo-o. pic.twitter.com/9bt5lmLEuz — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 15, 2022

O “outro lado” hoje de Bolsonaro é a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A imagem postada pelo presidente tem um cartaz onde é possível ler a palavra “Lula”, mas o corte escondeu o principal: era um protesto contra Lula, contra Dilma, contra o PT e contra o PCdoB.

O ato ocorreu em 2016, durante greve de servidores públicos do Rio de Janeiro. Os manifestantes, parte deles liderada por entidades radicais de esquerda como o MEPR (Movimento Estudantil Popular Revolucionário) e o Moclate (Movimento Classista dos Trabalhadores da Educação, também miraram o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o então governador Luiz Fernando Pezão, Lula e a então presidente Dilma Rousseff.

A placa de papelão cortada no post de Bolsonaro diz, na verdade: “Fora Pezao! Vá com Paes e leve o Lula Dilma vez”. Durante o ato, os manifestantes cantavam “ô ditadura, cadê você? Tá disfarçada de PT e PCdoB”. Na manifestação, não só foi queimada a bandeira do Brasil, como havia várias bandeiras da Palestina, em apoio aos árabes na luta contra Israel.

Na época, o vídeo já havia viralizado nas redes sociais de direita, sempre com a indicação de que era uma manifestação do PT, do PCdoB e demais simpatizantes de Lula, e chegou a ser alvo de agências de checagens de notícias como a Aos Fatos.