O trunfo de Doria contra Lula e Bolsonaro

A campanha de João Doria (PSDB) à Presidência da República já começa a apontar saídas para melhorar os ainda modestos índices de intenção de voto do governador de São Paulo. Diante da constatação de que a rejeição a seu nome é o principal fator responsável pelo desempenho nas pesquisas, sua equipe passou a buscar o tom adequado para tocar a campanha – e, aparentemente, encontrou.

As pesquisas qualitativas tocadas pelo partido apontam que a população reconhece em Doria uma qualidade que não vê nos rivais: Doria trabalha. O eleitor, de acordo com esses levantamentos, entende que o governador é um homem que se fez sozinho e que conseguiu acumular uma fortuna a partir do próprio trabalho. Ser trabalhador, aliás, é uma característica tida como positiva pela população. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro não têm essa relação com o trabalho, na visão do eleitor, ainda de acordo com os levantamentos.

Por isso, o caminho para 2022 passa, conforme Doria afirmou nesta terça-feira, em um evento do banco BTG Pactual, por recuperar o mote que o levou à Prefeitura de São Paulo em 2016. João Doria voltará a ser o “João Trabalhador”.