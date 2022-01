O tripé do programa de Doria que Rodrigo Maia irá conduzir

Democracia, meio ambiente e gestão fiscal: esses são os três eixos principais do programa de governo do presidenciável João Doria (PSDB) que serão tocados pelo ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (PSD), anunciado nesta sexta-feira, 21, como coordenador das propostas de governo do tucano. Temas como desigualdade de gênero, racismo e combate a fome também terão papel central na agenda.

Licenciado do mandato de deputado federal, o ex-presidente da Câmara é atualmente secretário de Ações Estratégicas do governo Doria. Ao aceitar o convite, Maia afirmou que é preciso “construir soluções para o país baseadas em dados concretos, em programas que possam de fato ser viabilizados, e não em projetos populistas”.