O tiroteio de aliados de Lula no governador Tarcísio de Freitas

Nesta segunda, 31, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a reação da polícia paulista ao assassinato de um soldado da Rota, no Guarujá, no litoral sul, na semana passada, não parece proporcional. Nos últimos dias, pelo menos oito pessoas foram mortas em ações das forças de segurança estaduais na cidade. “O fundamental é garantir que haja essa investigação independente no estado de São Paulo, e não tenho dúvida que as imagens das câmeras são fundamentais para esclarecimento do fato. Essa providência, com certeza, as autoridades de São Paulo vão tomar, e nós, do governo federal, estamos acompanhando. Não podemos, no momento, fazer nenhum tipo de intervenção no estado, ou qualquer tipo de presunção”, afirmou.

Colega de Esplanada de Dino, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, determinou que o ouvidor nacional da sua pasta entre em contato com as autoridades paulistas para saber exatamente o que ocorreu após as ações policiais no litoral. “Foi cometido um crime bárbaro contra um trabalhador que precisa ser apurado, mas nós não podemos usar isso como uma forma de agredir e violar os direitos humanos de outras pessoas”.

O Ministério Público de São Paulo anunciou nesta segunda que vai abrir uma investigação para verificar a legalidade das operações no Guarujá.

O governador Tarcísio de Freitas, em entrevista coletiva, disse acreditar que os agentes sob seu comando atuaram dentro da legalidade. “Houve pelo menos dez prisões. Essas pessoas se entregaram, sem que houvesse confronto”, afirmou.

Entre os parlamentares de esquerda também houve comentários sobre as ações policiais dos últimos dias, como Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL.

Da mesma bancada de Boulos, Erika Hilton e Sâmia Bonfim também criticaram as últimas ações policiais da gestão de Tarcísio de Freitas. “‘Estou extremamente satisfeito com a ação da polícia’, é assim que o governador Tarcísio reagiu à chacina no Guarujá. A ação que matou 10 tem relatos de policiais encapuzados, flagrantes forjados e invasão de domicílios. Tarcísio não esconde: quer que SP vire o Rio de Janeiro”, afirmou Hilton, no Twitter. “O governador que passou a campanha toda criticando as câmeras em uniformes policiais, agora diz não ver excessos na chacina do Guarujá. Está aí pra quem quiser ver o projeto bolsonarista de violência e insegurança!”, disse Bonfim.

