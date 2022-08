O tamanho da convocação bolsonarista para o 7 de setembro nas redes

Vídeos postados por canais bolsonaristas no YouTube com menções às manifestações do Dia da Independência, em 7 de setembro, renderam mais de 1 milhão de visualizações em uma semana, entre os dias 25 e 31 de julho.

Entre as 42 postagens analisadas, destacam-se as citações às duas convocações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro para que os seus apoiadores ocupem as ruas do país nessa data: a primeira, na convenção do PL no domingo, 24, no Rio de Janeiro; e a segunda na convenção do Republicanos, em São Paulo, no sábado, 30, quando anunciou que estará em Brasília e no Rio e que haverá um desfile militar na Praia de Copacabana.

A mobilização bolsonarista também foi grande no Twitter, onde 222 postagens sobre o tema feitas por perfis ligados à direita renderam mais de 12 mil retuítes e 55 mil curtidas.

O trabalho foi feito pelos pesquisadores Claudio Penteado, da equipe do Projeto do Observatório de Conflitos na Internet da UFABC, e Andressa Liegi Costa, doutoranda em ciência política na Universidade de Lisboa e Pesquisadora do Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP/ISCSP).

A avaliação geral é que as convocações de Bolsonaro, feitas após a ampla repercussão negativa de seu encontro com embaixadores, no qual atacou o sistema eleitoral brasileiro, ainda estão crescendo.

Reportagem de VEJA desta semana mostra que há uma grande preocupação entre as autoridades e instituições da sociedade civil com relação às mobilizações para o Dia da Independência, que vão ocorrer menos de um mês antes do primeiro turno da eleição, no dia 2 de outubro.