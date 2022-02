O STF vai conseguir frear a farra dos partidos com dinheiro público?

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar nesta quinta-feira, 17, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo partido Novo que julga se é constitucional o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano passado que permitiu subir para 4,9 bilhões de reais o tamanho do fundo eleitoral (em 2018, o valor era de 1,7 bilhão). O Novo alega que a medida tem vício de iniciativa: foi um gasto que surgiu a partir de emenda proposta pelo Congresso, mas aumentos de gastos só poderiam ser propostos por iniciativa do Poder Executivo.

O relator do caso é o ministro André Mendonça, que tomou posse na corte no fim do ano. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de não acolher a ação do partido, sob argumento de que já há jurisprudência no Supremo no sentido de dar esse tipo de atribuição ao Congresso.

Somado ao fundo partidário, que neste ano está estimado em 1,1 bilhão de reais, os partidos políticos brasileiros terão cerca de 6 bilhões de reais para gastar com a manutenção de suas próprias estruturas e o financiamento das eleições de outubro. Conforme VEJA mostrou no fim de janeiro, no ano passado esses recursos terminaram por custear uma vida de luxo para os dirigentes partidários: viagens de jatinho particular, compra de carros de luxo, aluguel de mansões para as sedes dos partidos e até hospedagens em locais como o hotel Emiliano, em São Paulo, onde a diária passa dos 3 mil reais.