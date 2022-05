O sonho da terceira via que vai além da aliança MDB-PSDB

Políticos que viram a apresentação da pesquisa encomendada por PSDB, MDB e Cidadania para medir o potencial de João Doria e Simone Tebet na disputa presidencial dizem que os resultados foram claros ao indicar que não há espaço para mais de uma candidatura na centro-direita. No caso de cada partido lançar uma candidatura própria (PSDB com Doria e MDB com Tebet, além de outros nomes que tentam se viabilizar), e diante da baixa pontuação desses nomes nas pesquisas, as chances de um deles se tornar competitivo tende a ser ainda menor.

É por isso que no PSDB ainda há quem sonhe com um retorno do União Brasil ao grupo dos três partidos que tentam viabilizar candidatura única. O União abandonou as conversas com PSDB, MDB e Cidadania no início de maio e indicou que lançará Luciano Bivar, presidente do partido, como o seu pré-candidato. Quem vocaliza esse sonho é o líder tucano no Senado, Izalci Lucas, que também é pré-candidato ao governo do Distrito Federal. A pré-condição, na avaliação do senador, seria chegar a um consenso entre os três partidos para dialogar com outras siglas.

“Fechando essa aliança aqui (entre MDB, PSDB e Cidadania) com candidatura única, há possibilidade de os outros aderirem novamente”, diz Izalci. “O Ciro (Gomes, do PDT) já está definido que vai até o final, mas ele é um nome que disputa votos com a esquerda, com o PT. Acho que o próprio União Brasil pode repensar sua posição”, acredita.

Os três partidos vão levar a pesquisa para as suas respectivas executivas na próxima terça-feira, 24. Segundo Roberto Freire, presidente do Cidadania, os três dirigentes máximos de cada partido chegaram a um consenso sobre os resultados da sondagem — que seria em torno da candidatura de Tebet — em reunião ocorrida na quarta-feira, 18,, mas que caberá a cada sigla discutir isso internamente.

“Nós três chegamos a um consenso, só que não somos nós que vamos decidir. O que nós aqui acordamos é que vamos levar nossa disposição cada um a seu partido, e dar tempo ao partido. Vamos colocar isso na terça-feira para nossas direções partidárias”, disse Freire ao final da reunião de quarta-feira.