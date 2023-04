O sinal de vida do blogueiro bolsonarista que queria explodir bomba no DF

Réu por tentar explodir uma bomba nos arredores do Aeroporto de Brasília às vésperas da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, o blogueiro bolsonarista Wellington Macedo de Souza está foragido desde o fim do ano passado, ao contrário de outros dois acusados pelos mesmos crimes. Na última semana, uma solicitação feita nos autos do processo criminal que julgará o trio pode dar um sinal de que os tempos de fugitivo da lei deve estar no fim. O advogado de Macedo, Aécio Flávio Palmeira Fernandes, protocolou um pedido de habilitação para que ele apresente resposta à acusação. A solicitação foi aceita pelo juiz Osvaldo Tovani e não houve outra solicitação posterior.

Enquanto a defesa do blogueiro aparece para prestar os primeiros esclarecimentos, o Ministério Público reforçou esta semana seu pedido para a condenação dos três acusados por crime de explosão, cuja pena varia de três a seis anos de cadeia, mais multa. Os outros dois réus são George Washington de Oliveira Sousa e Alan Diego dos Santos Rodrigues.

Wellington Macedo de Souza é o mais conhecido dos três. Entre fevereiro e outubro de 2019 ele foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, então comandado pela agora senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Depois de sair do posto, o blogueiro passou a frequentar manifestações antidemocráticas e, depois da derrota de Bolsonaro para Lula, em 2022, esteve em diversos acampamentos golpistas.

Nesses locais, Wellington era conhecido como “Preso do Xandão”, pois costumava desfilar com uma tornozeleira eletrônica, imposta a ele após prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Pouco antes da tentativa de explosão no entorno do aeroporto, o blogueiro arrancou o dispositivo.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade