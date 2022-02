O silêncio de Eduardo Leite diante da iminente saída do PSDB

Após fazer barulho na semana passada ao aceitar conversar com Gilberto Kassab (PSD) sobre uma possível mudança de partido para disputar a eleição à Presidência neste ano, e ainda por uma possível candidatura à reeleição no governo do Rio Grande do Sul – o que havia se comprometido a não fazer –, o governador Eduardo Leite (PSDB) submergiu e se afastou das rodas de discussão política desde o último fim de semana.

Aliados do governador no PSDB notaram o silêncio, e adversários avaliam que, depois dos holofotes, Leite fez um recuo em direção aos bastidores para sentir a temperatura provocada por essa movimentação. Tucanos próximos ao governador de São Paulo, João Doria, pré-candidato à Presidência que derrotou o gaúcho nas prévias, ainda depositam fichas na possibilidade de desdobramentos em breve.

Na segunda-feira (21), Leite cumpriu agenda na região metropolitana de Porto Alegre e teve reunião com auxiliares. Nesta terça, a maioria de seus compromissos é no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho.