O silêncio bolsonarista sobre as denúncias contra o presidente da Caixa

Os bolsonaristas, sempre dispostos a fazer barulho nas redes sociais, estão em silêncio sobre as denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que é muito próximo de Guimarães, ainda não se manifestou sobre os relatos. Seus filhos, Flávio (PL-RJ), Carlos (Republicanos-RJ) e Eduardo (PL-SP), também não comentaram o assunto.

As denúncias de assédio foram reveladas por reportagem do portal Metrópoles na terça-feira, 28. Funcionárias da Caixa relatam toques íntimos não autorizados, além de abordagens e convites inadequados vindos de Guimarães, principalmente durante viagens a trabalho. O caso é investigado pelo Ministério Público Federal em um processo que corre sob sigilo.

Integrantes da tropa de choque bolsonarista, como a deputada Bia Kicis (PL-DF), também estão em silêncio sobre os relatos das funcionárias. A deputada Carla Zambelli (PL-SP) publicou uma foto de Guimarães ao lado de uma senhora nesta manhã, mas não mencionou os casos de assédio. Não houve nenhum comentário por parte dos ministros do governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também não se manifestaram sobre as denúncias.

Guimarães assumiu o comando da Caixa em 2019, logo após a posse de Bolsonaro, e é um dos membros do governo mais próximos do presidente. Aparece com frequência ao lado do chefe do Executivo, e já participou várias vezes das lives semanais do mandatário nas noites de quinta-feira.