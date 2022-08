O segmento do eleitorado que parece intransponível para Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PL) vem melhorando gradativamente a sua posição em intenções de voto na corrida à Presidência da República, muito em razão dos efeitos do novo Auxílio Brasil, mas há um segmento do eleitorado que continua aparentemente intransponível para o presidente: as mulheres.

Segundo pesquisa BTG/FSB divulgada nesta segunda-feira, 22, nesse segmento, o presidente tem apenas 29% das intenções de voto contra 51% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para comparação, entre os homens, Bolsonaro tem 43% contra 38% de Lula. No geral, Lula tem 45% contra 36% do presidente.

O eleitorado feminino é um dos poucos nos quais o presidente não oscilou positivamente – pelo contrário, piorou: no levantamento anterior do mesmo instituto, da semana passada, o placar era de 49% a 28% para Lula.

A rejeição feminina também se repete quando o assunto é a avaliação de governo. Nada menos que 61% desse segmento desaprova a maneira como Bolsonaro governa o país. Quando questionadas sobre como avaliam o governo, 51% dizem que ele é ruim ou péssimo e apenas 29% o consideram bom ou ótimo.

A má notícia vem depois de várias tentativas do presidente de se aproximar do eleitorado feminino, inclusive lançando mão da maior presença da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que vem defendendo a atuação do governo do marido para as mulheres.

O Instituto FSB ouviu, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 19 e 21 de agosto. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00244/2022.