O ritmo de sucesso da campanha petista de Janja no Instagram

Esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rosângela Silva, a Janja, resolveu abrir seu perfil do Instagram no último dia 5, pouco antes do início oficial da campanha. A socióloga mantinha uma conta fechada com cerca de 700 seguidores. A audiência rapidamente explodiu. Nesta quarta-feira, 17, Janja já tinha amealhado 57,5 mil seguidores – uma média de 8.000 novos fãs por dia desde que abriu o perfil.

A maioria das publicações de Janja na rede social é de eventos de campanha presidencial do PT, além de fotos ao lado de Lula. Um dos posts mais recentes registra uma caminhada pela comunidade de Heliópolis, em São Paulo. “Levando a mensagem de esperança em um Brasil melhor para as famílias de Heliópolis. Obrigada pelo carinho. Vamos juntas nessa caminhada”, escreveu.

Janja já era ativa no Twitter e recentemente também criou uma conta no TikTok, onde acumula 29.400 seguidores. Casada com o ex-presidente desde maio, a socióloga tem um papel bastante ativo na campanha e esteve ao lado do petista em vários eventos. No lançamento da candidatura, por exemplo, cantou a música “Sem Medo de Ser Feliz” no palco. O vídeo do momento também foi compartilhado por ela nas redes sociais.