O retrato completo do quadro eleitoral revelado pelas últimas pesquisas

Como vem ocorrendo neste começo de ano, a primeira semana de abril trouxe uma série de pesquisas de opinião com intenções de votos para as eleições presidenciais deste ano, que ocorrem em outubro. Os resultados das sondagens da semana permitem a constatação de alguns fatos:

1. Recuperação de Bolsonaro: O presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou um lento, mas visível, movimento de melhora nas intenções de voto, indicando que ainda tem espaço para subir nas pesquisas.

2. Freio de Lula: O ex-presidente Lula (PT) ainda lidera o cenário eleitoral com folga, mas o movimento de subida nas pesquisas foi encerrado, o que pode indicar que ele tenha atingido seu teto nas intenções de voto.

3. Bolsonaro ganha com saída de Moro: Embora tenham se tornado rivais, parte dos eleitores do ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) aparentemente devem migrar o voto para Bolsonaro caso o ex-juiz realmente fique fora da disputa, o que é um ganho para o presidente.

4. Espaço da terceira via diminui: O número de eleitores que não querem votar nem em Lula nem em Bolsonaro está se reduzindo, má notícia para o saturado pelotão de políticos que tentam se firmar como uma opção entre o petista e o presidente.

5. Terceira Via sem voto: Uma consequência do fato anterior é que nenhum dos nomes alternativos à dupla Lula e Bolsonaro conseguiu uma pontuação nas pesquisas com algum avanço significativo em relação às pesquisas de março. Eles estão estagnados.

6. Desaprovação ao presidente cai: Paralelamente à subida de Bolsonaro nas pesquisas, há sinais claros de que a desaprovação ao seu governo está em queda. Analistas diziam já esperar esse movimento, como consequência de medidas como o pagamento do Auxílio Brasil para a população mais pobre.