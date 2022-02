O ressurgimento de Magno Malta ao lado de Bolsonaro

De olho em um retorno ao Congresso Nacional, o ex-senador Magno Malta (PL-ES) tem intensificado sua presença na agenda de compromissos do presidente Jair Bolsonaro. Na última viagem de Bolsonaro à região Nordeste, o quase-ministro e quase-vice não saiu da cola do capitão. Tudo registrado nas redes sociais: no avião presidencial, na refeição, no descanso à sombra…

Mesmo sem exercer nenhum cargo, Malta subiu à tribuna dos eventos para discursar em favor do presidente e dar o péssimo testemunho de que não tomou a vacina contra Covid-19. A empolgação foi tanta que chegou a criar um embaraço para a Bolsonaro. Numa inauguração no Rio Grande do Norte, paga com dinheiro público, pediu votos ao presidente — o que a Lei Eleitoral proíbe.

Malta já havia acompanhado Bolsonaro na comitiva presidencial a Dubai. No ostracismo desde 2018 — ‘perdeu’ o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para sua então assessora Damares Alves —, Malta tem se reaproximado do governo Bolsonaro, em conciliação feita pelo pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus.