O recado de Lula para Michelle e Jair Bolsonaro

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva condenou os atos de violência e vandalismo dos quais foi palco a capital federal entre a noite de segunda-feira, 12, e a madrugada de terça, 13, e mandou um recado para o casal Michelle e Jair Bolsonaro, durante o encerramento dos trabalhos dos grupos temáticos da equipe de transição.

Os protestos de bolsonaristas aconteceram no mesmo dia em que foi oficializada a diplomação de Lula e do vice Geraldo Alckmin, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vândalos incendiaram veículos e vias, depredaram uma delegacia e tentaram invadir a sede da Polícia Federal. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, chegou a afirmar que havia ordenado a prisão de autores da arruaça, mas nenhuma foi registrada até agora pela Secretaria da Segurança Pública.

“Esse cidadão, até agora, não reconheceu sua derrota”, disse em alusão a Bolsonaro. “Continua incentivando os ativistas, fascistas, que estão nas ruas se movimentando. Ontem, ele recebeu esse pessoal no Palácio do Alvorada. Não sei qual foi o estrago que foi feito no palácio, ele tem que saber que aquilo é um patrimônio público, não é dele, não é da mulher dele, não é do partido dele. É do povo brasileiro, patrimônio de 220 milhões de brasileiros”, disse.

O Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República e de sua família, concentrou um alto número de bolsonaristas — os manifestantes pediam que Bolsonaro se manifestasse a respeito de uma suposta fraude na eleição. Vídeos postados nas redes sociais pelos apoiadores indicavam que o presidente havia permitido a permanência deles na área e que a primeira-dama havia enviado lanches para os militantes.

Por conta disso, a deputada federal eleita Erika Hilton (PSOL-SP) pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) que investigue o casal presidencial. No pedido, a parlamentar também cita que o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que já foi preso por atos antidemocráticos, foi visto entrando no Palácio da Alvorada na noite de ontem, como mostram vídeos divulgados nas redes sociais. Nesta terça, o local amanheceu esvaziado.

