O recado de João Campos e Márcio França: o PSB vai com Lula

Dois sinais emitidos nos últimos dias mostram que o PSB vai mesmo embarcar na candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. Em dois estados considerados chaves, houve sinalizações de que os socialistas caminharão com os petistas na eleição.

Na terça-feira, 22, em São Paulo, após encontro com Lula, o principal nome do PSB em São Paulo, o ex-governador Márcio França, disse que a tendência é os partidos caminharem juntos no estado e no país. Ele, no entanto, manteve a sua pré-candidatura ao governo e disse que é melhor esperar até maio para ver quem se sai melhor nas pesquisas: ele ou o ex-prefeito Fernando Haddad, cuja candidatura o PT se nega a retirar.

Mas o sinal mais claro de que a aliança está a caminho veio de Pernambuco, na segunda-feira, 21, quando o prefeito de Recife, João Campos, uma das principais lideranças do PSB no estado e no país — e que tinha resistência a apoiar Lula — anunciou a adesão em alto e bom som.

“Pernambuco está absolutamente unido para que juntos possamos ser o primeiro grande partido brasileiro a declarar oficialmente apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, disse durante o lançamento da candidatura do deputado Danilo Cabral (PSB) ao governo – ele terá o apoio do PT, que retirou o nome do senador Humberto Costa para selar a aliança.